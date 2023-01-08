https://sputniknews.com.tr/20230108/die-welt-polonya-natoyu-rusyayi-kokten-zayiflatma-gerekliligi-konusunda-ikna-ediyor-1065530246.html
Die Welt: Polonya, NATO'yu Rusya'yı kökten zayıflatmak gerektiğine ikna etmeye çalışıyor
Die Welt: Polonya, NATO'yu Rusya'yı kökten zayıflatmak gerektiğine ikna etmeye çalışıyor
Alman Die Welt gazetesi, Polonya’nın aralarında Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu müttefiklerini Rusya'yı kökten zayıflatma gerekliliği konusunda ikna etmeye... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T23:30+0300
2023-01-08T23:30+0300
2023-01-08T23:31+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
polonya
rusya
plan
die welt gazetesi
avrupa
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Die Welt gazetesinin Varşova’daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı makalede, Polonya’nın Moskova ve Kiev’in Kremlin’in şartlarında barış yapmasına izin vermemek için aralarında Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu müttefiklerini Rusya'ya karşı daha sert önlemler alma, özellikle de Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını arttırma gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtti.Makalede, “Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı NATO üyeleri, Kiev toprak tavizleri vermek zorunda kalsa dahi Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye istekli görünüyor. Polonya ise uzun vadede Moskova'yı zayıflatmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden (ECFR) uzmanlara göre Almanya ve Fransa, erken barışçıl bir çözümden yana olan ülkeler grubunda yer alırken Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Ukrayna'nın ne pahasına olursa olsun ‘zaferini’ arzuluyor, ancak listenin başında Polonya geliyor.Polonya Merkezi'nin (OSW) uzmanı Justina Gotkovska, “Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlıyor olsalar da ABD ve İngiltere bile bu ülkelerden daha az radikal” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230106/polonya-natoyu-atlayip-ukraynanin-bir-kismi-uzerindeki-kontrolu-yeniden-eline-gecirmek-istiyor-1065466209.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, polonya, rusya, plan, die welt gazetesi, avrupa
Die Welt: Polonya, NATO'yu Rusya'yı kökten zayıflatmak gerektiğine ikna etmeye çalışıyor
23:30 08.01.2023 (güncellendi: 23:31 08.01.2023) Abone ol
Alman Die Welt gazetesi, Polonya’nın aralarında Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu müttefiklerini Rusya'yı kökten zayıflatma gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Die Welt gazetesinin Varşova’daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı makalede, Polonya’nın Moskova ve Kiev’in Kremlin’in şartlarında barış yapmasına izin vermemek için aralarında Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu müttefiklerini Rusya'ya karşı daha sert önlemler alma, özellikle de Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını arttırma gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtti.
Makalede, “Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı NATO üyeleri, Kiev toprak tavizleri vermek zorunda kalsa dahi Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye istekli görünüyor. Polonya ise uzun vadede Moskova'yı zayıflatmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden (ECFR) uzmanlara göre Almanya ve Fransa, erken barışçıl bir çözümden yana olan ülkeler grubunda yer alırken Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Ukrayna'nın ne pahasına olursa olsun ‘zaferini’ arzuluyor, ancak listenin başında Polonya geliyor.
Polonya Merkezi'nin (OSW) uzmanı Justina Gotkovska, “Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlıyor olsalar da ABD ve İngiltere bile bu ülkelerden daha az radikal” açıklamasında bulundu.