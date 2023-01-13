https://sputniknews.com.tr/20230113/kanye-west-gizli-bir-torenle-evlendi-iddiasi-1065726348.html

'Kanye West gizli bir törenle evlendi' iddiası

'Kanye West gizli bir törenle evlendi' iddiası

Kim Kardashian ile geçen yıl resmi olarak boşanan rapçi Kanye West'in ‘gizli bir törenle’ evlendiği iddia edildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T22:10+0300

2023-01-13T22:10+0300

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kanye west

dünya

çift

evlenmek

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ABD'den yayın yapan TMZ isimli magazin sitesi, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West'in, birlikte görüldüğü ‘gizemli sarışınla özel bir törenle' evlendiğini öne sürdü.Çifte yakın kaynakların, kadının Bianca Censori olduğunu, Avustralya'dan geldiğini ve birkaç yıldır Yeezy'de tasarımcı olarak çalıştığını belirtti.Censori’nin şu anki sarışın görünümüne kavuşmadan önce esmer olduğu belirtilen haberde, Ye ile Bianca'nın yakın zamanda ‘bir tür düğün töreni’nde evlendiği belirtilirken, çiftin evlendiğine dair herhangi bir belgenin bulunmadığı ifade edildi.Ye’nin Bianca'ya ‘eşi’ gibi davrandığını ve Bev Hills'deki Waldorf Astoria'ya vardığında yüzük taktığı belirtilen habere göre, takılan yüzük, Ye’nin törenden sonra Bianca'ya olan bağlılığını simgeliyor.Öte yandan, Ye, geçen ay, yeni sevgilisine gönderme yapan “Censori Overload” adlı bir şarkı yayınladı. Şarkı sözlerinin Ye’yi direkt Censori’ye bağlamasa da “Ve İncil, 'Evlenene kadar daha fazla seks yapamazsın' dedi" gibi ifadelerle ikilinin neden hızlı bir törenle evlendiklerine dair ipucular içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221210/kanye-westin-fahri-doktorasi-elinden-alindi-1064400074.html

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kanye west, çift, evlenmek