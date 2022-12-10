https://sputniknews.com.tr/20221210/kanye-westin-fahri-doktorasi-elinden-alindi-1064400074.html
Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı
Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı
Chicago Sanat Enstitüsü ünlü rapçinin fahri doktorasını tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T00:38+0300
2022-12-10T00:38+0300
2022-12-10T00:40+0300
dünya
kanye west
fahri doktora
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ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye West antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle gündemden düşmüyor.NTV'nin The Chicago Sun-Times’tan aktardığı haberde, rapçinin Yahudi karşıtı yorumları ve siyahileri hedef alan sözleri nedeniyle Chicago Sanat Enstitüsü tarafından rapçiye verilen fahri doktorasının iptal edildiği belirtildi.Adını yasal olarak ‘Ye’ şeklinde değiştiren rapçi sanat dünyasına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında doktora derecesini almıştı. Öte yandan, öğrencilerin bu unvanın rapçiden alınması için imza kampanyası başlattığı ve 4 bin imza toplandığı ifade ediliyor.Yaptığı açıklamalar sebebiyle em birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, "Hitler’i beğeniyorum" ifadesiyle yeniden gündem olmuştu.Kanye West, son olarak yüzü tamamen kapalı bir şekilde kameraların karşısına çıkmış ve siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte tartışma programına katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/twitter-hesabi-kapatilan-kanye-west-instagrama-dondu-elon-musk-yari-cinli-olabilir-mi--1064155955.html
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kanye west, fahri doktora
kanye west, fahri doktora
Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı
00:38 10.12.2022 (güncellendi: 00:40 10.12.2022) Abone ol
Chicago Sanat Enstitüsü ünlü rapçinin fahri doktorasını tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye West antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle gündemden düşmüyor.
NTV'nin The Chicago Sun-Times’tan aktardığı haber
de, rapçinin Yahudi karşıtı yorumları ve siyahileri hedef alan sözleri nedeniyle Chicago Sanat Enstitüsü tarafından rapçiye verilen fahri doktorasının iptal edildiği belirtildi.
Adını yasal olarak ‘Ye’ şeklinde değiştiren rapçi sanat dünyasına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında doktora derecesini almıştı.
Öte yandan, öğrencilerin bu unvanın rapçiden alınması için imza kampanyası başlattığı ve 4 bin imza toplandığı ifade ediliyor.
Yaptığı açıklamalar sebebiyle em birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, "Hitler’i beğeniyorum" ifadesiyle yeniden gündem olmuştu.
Kanye West, son olarak yüzü tamamen kapalı bir şekilde kameraların karşısına çıkmış ve siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte tartışma programına katılmıştı.