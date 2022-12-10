https://sputniknews.com.tr/20221210/kanye-westin-fahri-doktorasi-elinden-alindi-1064400074.html

Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı

Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı

Chicago Sanat Enstitüsü ünlü rapçinin fahri doktorasını tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T00:38+0300

2022-12-10T00:38+0300

2022-12-10T00:40+0300

dünya

kanye west

fahri doktora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg

ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye West antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle gündemden düşmüyor.NTV'nin The Chicago Sun-Times’tan aktardığı haberde, rapçinin Yahudi karşıtı yorumları ve siyahileri hedef alan sözleri nedeniyle Chicago Sanat Enstitüsü tarafından rapçiye verilen fahri doktorasının iptal edildiği belirtildi.Adını yasal olarak ‘Ye’ şeklinde değiştiren rapçi sanat dünyasına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında doktora derecesini almıştı. Öte yandan, öğrencilerin bu unvanın rapçiden alınması için imza kampanyası başlattığı ve 4 bin imza toplandığı ifade ediliyor.Yaptığı açıklamalar sebebiyle em birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, "Hitler’i beğeniyorum" ifadesiyle yeniden gündem olmuştu.Kanye West, son olarak yüzü tamamen kapalı bir şekilde kameraların karşısına çıkmış ve siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte tartışma programına katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/twitter-hesabi-kapatilan-kanye-west-instagrama-dondu-elon-musk-yari-cinli-olabilir-mi--1064155955.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanye west, fahri doktora