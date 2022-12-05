Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221205/twitter-hesabi-kapatilan-kanye-west-instagrama-dondu-elon-musk-yari-cinli-olabilir-mi--1064155955.html
Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?
Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?
Söylemlerinden ötürü Twitter hesabı askıya alınınca çareyi Instagram hesabında dönmekte bulan ABD'li rapçi West, Twitter'ın sahibi Musk'ın yarı Çinli ve bir... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T08:57+0300
2022-12-05T09:29+0300
kanye west
elon musk
dünya
twitter
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064156575_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_90f73216860ba171f15cb7f2c6d7560e.jpg
ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye (Ye) West) antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle Twitter hesabının yeniden kapatılması sonrası platformun yeni sahibi Elon Musk'a çattı. Yeniden aktifleştirdiği Instagram hesabından açıklama yapan West şu ifadeleri kullandı: "Elon'un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek ben miyim? Çinli bir dahiyi alın, Güney Afrikalı bir süper modelle ilişkiye sokun, alın size bir Elon. 'Bir Elon' diyorum çünkü büyük ihtimalle 10 ila 30 Elon yaptılar, bizimki de takılıp kalan ilk genetik hibrit... (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da unutmayalım tabii. Kilisede küfürlü laflar ettiğim için kusura bakmayın ama Obama için başka ne ifade kullanılır bilmiyorum."West bu paylaşımının açıklamasında şunları yazdı: "ABD'nin müstakbel başkanı Ye, Jay-Z'nin doğum gününde, 'Balenciagagate'in tam ortasında, Mark Zuckerberg'in platformunu Elon Musk'ın çocukluk fotoğrafları hakkında toplu soruşturma başlatmak için kullanıyor. Ben buna 'her şeyin teorisi' adını veriyorum. Sorun çözüldü. Tanrı'ya şükür." Musk da bu açıklamalara "Bunu bir iltifat kabul ediyorum" yanıtını verdi.Geçen hafta West'in 2024 için ABD başkanlığına adaylığının koyduğuna dair haberler çıkmıştı.West'in 'Balenciagagate' diye bahsettiği şey ise ünlü İspanyol moda markası Balenciaga'nın tatil kampanyası için yapılan çekiminde çocukları kullanmasıyla başlayan skandal. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilen fotoğraflar kaldırılmış, marka da özür dilemişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064156575_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_df38bf4cfd80341d4b08a20bd40fe4ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanye west, elon musk, twitter , instagram
kanye west, elon musk, twitter , instagram

Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?

08:57 05.12.2022 (güncellendi: 09:29 05.12.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYTwitter- Kanye West
Twitter- Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
Söylemlerinden ötürü Twitter hesabı askıya alınınca çareyi Instagram hesabında dönmekte bulan ABD'li rapçi West, Twitter'ın sahibi Musk'ın yarı Çinli ve bir klon olduğunu iddia etti.
ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye (Ye) West) antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle Twitter hesabının yeniden kapatılması sonrası platformun yeni sahibi Elon Musk'a çattı.
Yeniden aktifleştirdiği Instagram hesabından açıklama yapan West şu ifadeleri kullandı: "Elon'un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek ben miyim? Çinli bir dahiyi alın, Güney Afrikalı bir süper modelle ilişkiye sokun, alın size bir Elon. 'Bir Elon' diyorum çünkü büyük ihtimalle 10 ila 30 Elon yaptılar, bizimki de takılıp kalan ilk genetik hibrit... (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da unutmayalım tabii. Kilisede küfürlü laflar ettiğim için kusura bakmayın ama Obama için başka ne ifade kullanılır bilmiyorum."
West bu paylaşımının açıklamasında şunları yazdı: "ABD'nin müstakbel başkanı Ye, Jay-Z'nin doğum gününde, 'Balenciagagate'in tam ortasında, Mark Zuckerberg'in platformunu Elon Musk'ın çocukluk fotoğrafları hakkında toplu soruşturma başlatmak için kullanıyor. Ben buna 'her şeyin teorisi' adını veriyorum. Sorun çözüldü. Tanrı'ya şükür."
Musk da bu açıklamalara "Bunu bir iltifat kabul ediyorum" yanıtını verdi.
Geçen hafta West'in 2024 için ABD başkanlığına adaylığının koyduğuna dair haberler çıkmıştı.
West'in 'Balenciagagate' diye bahsettiği şey ise ünlü İspanyol moda markası Balenciaga'nın tatil kampanyası için yapılan çekiminde çocukları kullanmasıyla başlayan skandal. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilen fotoğraflar kaldırılmış, marka da özür dilemişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала