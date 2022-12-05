https://sputniknews.com.tr/20221205/twitter-hesabi-kapatilan-kanye-west-instagrama-dondu-elon-musk-yari-cinli-olabilir-mi--1064155955.html
Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?
Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?
Söylemlerinden ötürü Twitter hesabı askıya alınınca çareyi Instagram hesabında dönmekte bulan ABD'li rapçi West, Twitter'ın sahibi Musk'ın yarı Çinli ve bir... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T08:57+0300
2022-12-05T08:57+0300
2022-12-05T09:29+0300
kanye west
elon musk
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ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye (Ye) West) antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle Twitter hesabının yeniden kapatılması sonrası platformun yeni sahibi Elon Musk'a çattı. Yeniden aktifleştirdiği Instagram hesabından açıklama yapan West şu ifadeleri kullandı: "Elon'un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek ben miyim? Çinli bir dahiyi alın, Güney Afrikalı bir süper modelle ilişkiye sokun, alın size bir Elon. 'Bir Elon' diyorum çünkü büyük ihtimalle 10 ila 30 Elon yaptılar, bizimki de takılıp kalan ilk genetik hibrit... (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da unutmayalım tabii. Kilisede küfürlü laflar ettiğim için kusura bakmayın ama Obama için başka ne ifade kullanılır bilmiyorum."West bu paylaşımının açıklamasında şunları yazdı: "ABD'nin müstakbel başkanı Ye, Jay-Z'nin doğum gününde, 'Balenciagagate'in tam ortasında, Mark Zuckerberg'in platformunu Elon Musk'ın çocukluk fotoğrafları hakkında toplu soruşturma başlatmak için kullanıyor. Ben buna 'her şeyin teorisi' adını veriyorum. Sorun çözüldü. Tanrı'ya şükür." Musk da bu açıklamalara "Bunu bir iltifat kabul ediyorum" yanıtını verdi.Geçen hafta West'in 2024 için ABD başkanlığına adaylığının koyduğuna dair haberler çıkmıştı.West'in 'Balenciagagate' diye bahsettiği şey ise ünlü İspanyol moda markası Balenciaga'nın tatil kampanyası için yapılan çekiminde çocukları kullanmasıyla başlayan skandal. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilen fotoğraflar kaldırılmış, marka da özür dilemişti.
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kanye west, elon musk, twitter , instagram
kanye west, elon musk, twitter , instagram
Twitter hesabı kapatılan Kanye West, Instagram'a döndü: Elon Musk yarı Çinli olabilir mi?
08:57 05.12.2022 (güncellendi: 09:29 05.12.2022) Abone ol
Söylemlerinden ötürü Twitter hesabı askıya alınınca çareyi Instagram hesabında dönmekte bulan ABD'li rapçi West, Twitter'ın sahibi Musk'ın yarı Çinli ve bir klon olduğunu iddia etti.
ABD popüler kültürünün son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden rapçi Kanye (Ye) West) antisemitik ve Nazi sempatizanlığı yaptığı açıklamaları nedeniyle Twitter hesabının yeniden kapatılması sonrası platformun yeni sahibi Elon Musk'a çattı.
Yeniden aktifleştirdiği Instagram hesabından açıklama yapan West şu ifadeleri kullandı: "Elon'un yarı Çinli olabileceğini düşünen tek ben miyim? Çinli bir dahiyi alın, Güney Afrikalı bir süper modelle ilişkiye sokun, alın size bir Elon. 'Bir Elon' diyorum çünkü büyük ihtimalle 10 ila 30 Elon yaptılar, bizimki de takılıp kalan ilk genetik hibrit... (Eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da unutmayalım tabii. Kilisede küfürlü laflar ettiğim için kusura bakmayın ama Obama için başka ne ifade kullanılır bilmiyorum."
West bu paylaşımının açıklamasında şunları yazdı: "ABD'nin müstakbel başkanı Ye, Jay-Z'nin doğum gününde, 'Balenciagagate'in tam ortasında, Mark Zuckerberg'in platformunu Elon Musk'ın çocukluk fotoğrafları hakkında toplu soruşturma başlatmak için kullanıyor. Ben buna 'her şeyin teorisi' adını veriyorum. Sorun çözüldü. Tanrı'ya şükür."
Musk da bu açıklamalara "Bunu bir iltifat kabul ediyorum" yanıtını verdi.
Geçen hafta West'in 2024 için ABD başkanlığına adaylığının koyduğuna dair haberler çıkmıştı.
West'in 'Balenciagagate' diye bahsettiği şey ise ünlü İspanyol moda markası Balenciaga'nın tatil kampanyası için yapılan çekiminde çocukları kullanmasıyla başlayan skandal. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilen fotoğraflar kaldırılmış, marka da özür dilemişti.