https://sputniknews.com.tr/20230113/iyi-partili-aydindan-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-gayet-iyi-dinleniyor-1065695105.html

İYİ Partili Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Gayet iyi, dinleniyor

İYİ Partili Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Gayet iyi, dinleniyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T01:09+0300

2023-01-13T01:09+0300

2023-01-13T01:10+0300

politika

meral akşener

taburcu

hastaneye kaldırıldı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061570261_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d5350e826e6a85aa9f72bac5de7a2e5d.jpg

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın', İYİ Parti lideri Akşener'in tedavi altına alındığı Güven Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkan'ımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini de ifade ettiler. Ama Genel Başkan'ımızın bir ricası var; 'Bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara, herkese iletmiş olalım" dedi.Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur da Akşener'in genel durumunun gayet iyi olduğunu ve istirahat edeceğini belirterek sabah saatlerinde taburcu olmasının beklendiğini söyledi.Bu arada bazı partililer Akşener'in kaldırıldığı hastane önünde toplandı. Hastane önündeki kalabalık İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın açıklamasının ardından dağıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, taburcu, hastaneye kaldırıldı