https://sputniknews.com.tr/20230113/iyi-partili-aydindan-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-gayet-iyi-dinleniyor-1065695105.html
İYİ Partili Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Gayet iyi, dinleniyor
İYİ Partili Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Gayet iyi, dinleniyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T01:09+0300
2023-01-13T01:09+0300
2023-01-13T01:10+0300
politika
meral akşener
taburcu
hastaneye kaldırıldı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın', İYİ Parti lideri Akşener'in tedavi altına alındığı Güven Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkan'ımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini de ifade ettiler. Ama Genel Başkan'ımızın bir ricası var; 'Bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara, herkese iletmiş olalım" dedi.Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur da Akşener'in genel durumunun gayet iyi olduğunu ve istirahat edeceğini belirterek sabah saatlerinde taburcu olmasının beklendiğini söyledi.Bu arada bazı partililer Akşener'in kaldırıldığı hastane önünde toplandı. Hastane önündeki kalabalık İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın açıklamasının ardından dağıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
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meral akşener, taburcu, hastaneye kaldırıldı
meral akşener, taburcu, hastaneye kaldırıldı
İYİ Partili Aydın'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Gayet iyi, dinleniyor
01:09 13.01.2023 (güncellendi: 01:10 13.01.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kalp çarpıntısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın', İYİ Parti lideri Akşener'in tedavi altına alındığı Güven Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkan'ımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini de ifade ettiler. Ama Genel Başkan'ımızın bir ricası var; 'Bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara, herkese iletmiş olalım" dedi.
Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur da Akşener'in genel durumunun gayet iyi olduğunu ve istirahat edeceğini belirterek sabah saatlerinde taburcu olmasının beklendiğini söyledi.
Bu arada bazı partililer Akşener'in kaldırıldığı hastane önünde toplandı. Hastane önündeki kalabalık İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın açıklamasının ardından dağıldı.