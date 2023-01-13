Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230113/iyi-parti-genel-baskani-aksener-taburcu-edildi-birkac-gun-istirahat-edecek-1065704753.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi: 'Birkaç gün istirahat edecek'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi: 'Birkaç gün istirahat edecek'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle kaldırıldığı özel Güven Hastanesi'nden taburcu edildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T11:43+0300
2023-01-13T11:43+0300
politika
türkiye
iyi parti
meral akşener
taburcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060648746_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ce681616e38403dc347e9c84524df8a2.jpg
Akşener, aracıyla hastaneden ayrılırken hastane önünde bekleyen basın mensuplarına, "Teşekkürler, Allah razı olsun." dedi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener hastaneden ayrılmadan basın mensuplarına açıklama yaptı.Zorlu, Akşener'in bir basın değerlendirmesi yapmayacağını belirterek "Çok büyük bir tempoyla çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gerçekten gece gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkan'ımız. Birkaç gün istirahat edecek." ifadelerini kullandı.Çömez, Akşener'in "çok ağır bir tempoda" çalıştığına işaret ederek "Yoğun stres ve çalışma temposu neticesinde kalbinde ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler olumlu ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060648746_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4bc0ce8c2df14f3345d4b30f29fe024.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, iyi parti, meral akşener, taburcu
türkiye, iyi parti, meral akşener, taburcu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi: 'Birkaç gün istirahat edecek'

11:43 13.01.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle kaldırıldığı özel Güven Hastanesi'nden taburcu edildi.
Akşener, aracıyla hastaneden ayrılırken hastane önünde bekleyen basın mensuplarına, "Teşekkürler, Allah razı olsun." dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener hastaneden ayrılmadan basın mensuplarına açıklama yaptı.
Zorlu, Akşener'in bir basın değerlendirmesi yapmayacağını belirterek "Çok büyük bir tempoyla çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gerçekten gece gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkan'ımız. Birkaç gün istirahat edecek." ifadelerini kullandı.
Çömez, Akşener'in "çok ağır bir tempoda" çalıştığına işaret ederek "Yoğun stres ve çalışma temposu neticesinde kalbinde ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler olumlu ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
POLİTİKA
İYİ parti lideri Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Dün, 21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала