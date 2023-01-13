https://sputniknews.com.tr/20230113/iyi-parti-genel-baskani-aksener-taburcu-edildi-birkac-gun-istirahat-edecek-1065704753.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi: 'Birkaç gün istirahat edecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi: 'Birkaç gün istirahat edecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle kaldırıldığı özel Güven Hastanesi'nden taburcu edildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T11:43+0300

2023-01-13T11:43+0300

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politika

türkiye

iyi parti

meral akşener

taburcu

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Akşener, aracıyla hastaneden ayrılırken hastane önünde bekleyen basın mensuplarına, "Teşekkürler, Allah razı olsun." dedi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener hastaneden ayrılmadan basın mensuplarına açıklama yaptı.Zorlu, Akşener'in bir basın değerlendirmesi yapmayacağını belirterek "Çok büyük bir tempoyla çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gerçekten gece gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkan'ımız. Birkaç gün istirahat edecek." ifadelerini kullandı.Çömez, Akşener'in "çok ağır bir tempoda" çalıştığına işaret ederek "Yoğun stres ve çalışma temposu neticesinde kalbinde ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler olumlu ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html

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türkiye, iyi parti, meral akşener, taburcu