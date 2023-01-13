https://sputniknews.com.tr/20230113/italyada-benzin-istasyonu-calisanlarindan-grev-karari--1065694691.html
İtalya'da benzin istasyonu çalışanlarından grev kararı
İtalya'da benzin istasyonu çalışanlarından grev kararı
İtalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hükümetin geçen yıl uygulanan indirimi yılbaşından itibaren kaldırmasını protesto etmek amacıyla 25-26 Ocak... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T00:55+0300
2023-01-13T00:55+0300
2023-01-13T00:55+0300
dünya
italya
benzin istasyonu
benzin
grev
akaryakıt
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İtalya'da benzin dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (Faib, Fegica ve Figisc), yaptıkları ortak açıklamada, greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.Sağ koalisyon hükümetini 'benzin fiyatlarını artırmak ve sorumluluğu dağıtım şirketlerinin üzerine atmakla' suçlayan sendikalar, 'kendilerine karşı utanç verici bir karalama kampanyası başlatıldığını, benzin istasyonları çalışanlarının, sürücüler tarafından her gün hakaretlere maruz kaldıklarını' ifade etti.Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ukrayna krizinden dolayı benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte geçen yıl uygulanan litre başına 18 sentlik indirimi kaldırma kararı almıştı.Ayrıca akaryakıt fiyatlarının şeffaflığıyla ilgili çıkarılan bir kararnamede, denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtilmiş ve her işletmecinin ulusal düzeyde ortalama benzin ve motorin fiyatlarını müşterilerine gösterme zorunluluğu getirilmişti.İtalya'da aralık ayında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1.662 euro, motorin de 1.727 euro olurken, 1-8 Ocak'ta benzin 1.812 euro, motorin ise 1.868 euro'ya çıkmıştı.
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italya, benzin istasyonu, benzin, grev, akaryakıt
italya, benzin istasyonu, benzin, grev, akaryakıt
İtalya'da benzin istasyonu çalışanlarından grev kararı
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İtalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hükümetin geçen yıl uygulanan indirimi yılbaşından itibaren kaldırmasını protesto etmek amacıyla 25-26 Ocak tarihlerinde ülke genelinde benzin istasyonlarında greve gidileceği açıklandı.
İtalya'da benzin dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (Faib, Fegica ve Figisc), yaptıkları ortak açıklamada, greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.
Sağ koalisyon hükümetini 'benzin fiyatlarını artırmak ve sorumluluğu dağıtım şirketlerinin üzerine atmakla' suçlayan sendikalar, 'kendilerine karşı utanç verici bir karalama kampanyası başlatıldığını, benzin istasyonları çalışanlarının, sürücüler tarafından her gün hakaretlere maruz kaldıklarını' ifade etti.
Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ukrayna krizinden dolayı benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte geçen yıl uygulanan litre başına 18 sentlik indirimi kaldırma kararı almıştı.
Ayrıca akaryakıt fiyatlarının şeffaflığıyla ilgili çıkarılan bir kararnamede, denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtilmiş ve her işletmecinin ulusal düzeyde ortalama benzin ve motorin fiyatlarını müşterilerine gösterme zorunluluğu getirilmişti.
İtalya'da aralık ayında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1.662 euro, motorin de 1.727 euro olurken, 1-8 Ocak'ta benzin 1.812 euro, motorin ise 1.868 euro'ya çıkmıştı.