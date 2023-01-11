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https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-ikinci-kez-greve-gitti--1065645607.html
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli ikinci kez iş bıraktı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T19:17+0300
2023-01-11T19:50+0300
ingiltere
galler
dünya
ambulans
grev
iş bırakma
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İngiltere ve Galler'de, ambulans çalışanlarını temsil eden Unison ve GMB sendikalarının, hükümetle maaş artışı konusunda uzlaşıya varamamasının ardından 20 bin ila 25 bin sağlık çalışanı Noel'in ardından ikinci kez greve gitti.İş bırakma eylemine katılan sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, başkent Londra'da Waterloo'da yer alan ambulans servisi binası önünde toplanarak hükümete 'adil maaş artışı' çağrısında bulundu.Unison sendikası temsilcisi Sara Gorton, grev alanında yaptığı açıklamada, bugün grevde olan çalışanların hiçbirinin aslında görevlerini bırakmak istemediğini, hastalardan gelen tüm çağrılara yanıt vererek görevlerinin başında olmak istediğini ancak içinde bulundukları koşulların kendilerini greve gitmeye zorladığını anlattı.Gorton, "Bu insanlar, yılın her günü vermek istedikleri hasta bakımı standartlarından tavizlerle başa çıkıyor ve bu şekilde buna devam edemezler" dedi.Hükümetin, sendikalarla maaş ve çalışma koşulları konusunda masaya oturana kadar sorunun çözülmeyeceğinin altını çizen Gorton, şunları kaydetti:'Bu maaş yeterli değil, şartlar bizim için gittikçe kötüleşiyor'Acil tıp uzmanı Antonia Gosnell, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ikinci kez greve gittiğini belirterek "Bunun nedeni daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir maaş istememizdir çünkü şu anda bu maaş yeterli değil. Şartlar bizim için gittikçe kötüleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.Hükümetin, sendikaların taleplerini dinlemeye ve görüşmeye hazır olmadığını söyleyen Gosnell, her gün insanların öldüğünü ve bunun nedeninin sağlık sistemindeki kaynak ve personel eksikliği olduğuna dikkati çekti.'Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz'Gosnell, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çökmüş durumda. Sağlık sistemimiz çöktü. Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz. İnsanlar (hükümet yetkilileri) sorumluluk almalı. İşlerin düzelmesi ve halkın hak ettiği hizmeti alması için hükümetin sendikalarımızla görüşmesi gerekiyor" dedi.Grev nedeniyle yalnızca kalp krizi gibi en acil hayati tehlike arz eden vakaların çağrılarına yanıt verilecek.İngiltere ve Galler'de hemşirelerin grevinin ardından maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli 21 Aralık 2022'de de iş bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/britanyada-tarihi-saglik-grevi-ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-is-birakti-1064846052.html
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ingiltere, galler, ambulans, grev, iş bırakma
ingiltere, galler, ambulans, grev, iş bırakma

İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti

19:17 11.01.2023 (güncellendi: 19:50 11.01.2023)
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthİngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli ikinci kez iş bıraktı. Eyleme katılan ambulans görevlileri 'İngiliz hükümetine adil maaş artışı' çağrısında bulundu.
İngiltere ve Galler'de, ambulans çalışanlarını temsil eden Unison ve GMB sendikalarının, hükümetle maaş artışı konusunda uzlaşıya varamamasının ardından 20 bin ila 25 bin sağlık çalışanı Noel'in ardından ikinci kez greve gitti.
İş bırakma eylemine katılan sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, başkent Londra'da Waterloo'da yer alan ambulans servisi binası önünde toplanarak hükümete 'adil maaş artışı' çağrısında bulundu.
Unison sendikası temsilcisi Sara Gorton, grev alanında yaptığı açıklamada, bugün grevde olan çalışanların hiçbirinin aslında görevlerini bırakmak istemediğini, hastalardan gelen tüm çağrılara yanıt vererek görevlerinin başında olmak istediğini ancak içinde bulundukları koşulların kendilerini greve gitmeye zorladığını anlattı.
Gorton, "Bu insanlar, yılın her günü vermek istedikleri hasta bakımı standartlarından tavizlerle başa çıkıyor ve bu şekilde buna devam edemezler" dedi.
Hükümetin, sendikalarla maaş ve çalışma koşulları konusunda masaya oturana kadar sorunun çözülmeyeceğinin altını çizen Gorton, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ambulans hizmeti alan, bir sağlık merkezinde bulunan veya rutin doktor randevusu bekleyen herkes, bugün İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) gün geçtikçe kötüleşen krizi bilecek. Bu durum böyle devam edemez. Hükümet, bu durumu tersine çevirene kadar, sağlık sistemimizdeki ızdırabı ve personel krizini çözmek için sendikalarla yapıcı bir şekilde çalışana kadar sorun çözülmeyecek."

'Bu maaş yeterli değil, şartlar bizim için gittikçe kötüleşiyor'

Acil tıp uzmanı Antonia Gosnell, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ikinci kez greve gittiğini belirterek "Bunun nedeni daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir maaş istememizdir çünkü şu anda bu maaş yeterli değil. Şartlar bizim için gittikçe kötüleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin, sendikaların taleplerini dinlemeye ve görüşmeye hazır olmadığını söyleyen Gosnell, her gün insanların öldüğünü ve bunun nedeninin sağlık sistemindeki kaynak ve personel eksikliği olduğuna dikkati çekti.

'Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz'

Gosnell, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çökmüş durumda. Sağlık sistemimiz çöktü. Sorunu sürekli yama yaparak çözemezsiniz. İnsanlar (hükümet yetkilileri) sorumluluk almalı. İşlerin düzelmesi ve halkın hak ettiği hizmeti alması için hükümetin sendikalarımızla görüşmesi gerekiyor" dedi.
Grev nedeniyle yalnızca kalp krizi gibi en acil hayati tehlike arz eden vakaların çağrılarına yanıt verilecek.
İngiltere ve Galler'de hemşirelerin grevinin ardından maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli 21 Aralık 2022'de de iş bırakmıştı.
İngiltere- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
DÜNYA
Britanya'da tarihi sağlık grevi: İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı iş bıraktı
21 Aralık 2022, 19:17
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