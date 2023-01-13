https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-hukumetinden-ozgurluk-reformu-mekanlar-dans-ruhsati-boyundurugundan-67-yil-sonra-kurtuluyor-1065717238.html
İsveç hükümetinden 'özgürlük reformu': Mekanlar dans ruhsatı boyunduruğundan 67 yıl sonra kurtuluyor
İsveç hükümetinden 'özgürlük reformu': Mekanlar dans ruhsatı boyunduruğundan 67 yıl sonra kurtuluyor
Dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden biri kabul edilen İsveç'te, eğlence mekanlarında dans edilmesini zapturapta alan 67 yıllık kısıtlamaları kaldırmak için... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:13+0300
2023-01-13T16:13+0300
2023-01-13T16:20+0300
dünya
isveç
dans
ulf kristersson
hükümet
ruhsat
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Ulf Kristersson'un başbakanlığındaki merkez sağcı hükümet, restoranlar, barlar, gece kulüpleri ve diğer mekanların müdavimlerine dans etme imkanı sunmak için özel ruhsat alması gereğini ortadan kaldırmaya yönelik yasa değişikliği teklifi sundu.Teklif kabul edilirse, kamusal alanda bulunmamaları şartıyla mekanların danslı etkinlik için özel ruhsat almasına lüzum kalmayacak. Bunun yerine, yalnızca sözlü olarak ve hiçbir maliyet ödemeden polise bildirim yapmaları yeterli olacak.Halihazırda İsveç'te dans ruhsatı başvurusu için işletmelerin en az 700 kron (67 ABD doları) ücret ödemesi gerekiyor. Üstelik polis memurlarının denetimleri sırasında müşterilerinin dans ettiği, ama bunun için özel ruhsatının olmadığı saptanan mekan, içki ve işletme ruhsatını da kaybedebiliyor. 'Asi Gençlik' filminin gösterime girdiği yılda yürürlüğe sokulduDansı ruhsata bağlayan yasa, 1956'da dönemin politikacıları tarafından 'gençlerin kendi aralarında içki içip ahlaksız addedilen müzikler dinleyerek dans etmesi ve isyankar davranışlara girmesini' engellemek amacıyla çıkarılmıştı. Yürürlüğe girdiği günden beri tartışma konusu olmaya devam etti. Adalet Bakanı Gunnar Strommer, bu durumu değiştirme planlarıyla ilgili açıklamasında "Bu uzun zamandır beklenen bir özgürlük reformu. Devletin insanların dansını düzenlemesi makul ve mantıklı değil" dedi. Strommer, "Dans ruhsatı şartını kaldırarak, girişimciler ve diğer organizatörler için bürokrasiyi ve maliyetleri de azaltmış oluyoruz" diye ekledi.'Modası geçmiş ve ahlakçı' diye nitelenen dans ruhsatlarını kaldırmaya yönelik hükümet hamlesi, İsveç medyasında memnuniyetle karşılandı. Hükümet, parlamento onayıyla değişikliğin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini istiyor. Aslında İsveç parlamentosu 2016'da yasayı rafa kaldırma zamanının geldiğinde uzlaşarak, hükümeti meseleyi incelemeye sevk etmişti. Ama 2018'de tamamlanan inceleme, ruhsatların güvenlik önlemleriyle ilgili bazı amaçlara hizmet ettiği sonucuna vararak, tümden kaldırılması yerine revize edilmesini tavsiye etmişti. Ardından Kovid-19 pandemisinin patlak vermesiyle konu rafa kalkmıştı.
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isveç, dans, ulf kristersson, hükümet, ruhsat
isveç, dans, ulf kristersson, hükümet, ruhsat
İsveç hükümetinden 'özgürlük reformu': Mekanlar dans ruhsatı boyunduruğundan 67 yıl sonra kurtuluyor
16:13 13.01.2023 (güncellendi: 16:20 13.01.2023) Abone ol
Dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden biri kabul edilen İsveç'te, eğlence mekanlarında dans edilmesini zapturapta alan 67 yıllık kısıtlamaları kaldırmak için yeni hükümet kolları sıvadı.
Ulf Kristersson'un başbakanlığındaki merkez sağcı hükümet, restoranlar, barlar, gece kulüpleri ve diğer mekanların müdavimlerine dans etme imkanı sunmak için özel ruhsat alması gereğini ortadan kaldırmaya yönelik yasa değişikliği teklifi sundu.
Teklif kabul edilirse, kamusal alanda bulunmamaları şartıyla mekanların danslı etkinlik için özel ruhsat almasına lüzum kalmayacak. Bunun yerine, yalnızca sözlü olarak ve hiçbir maliyet ödemeden polise bildirim yapmaları yeterli olacak.
Halihazırda İsveç'te dans ruhsatı başvurusu için işletmelerin en az 700 kron (67 ABD doları) ücret ödemesi gerekiyor.
Üstelik polis memurlarının denetimleri sırasında müşterilerinin dans ettiği, ama bunun için özel ruhsatının olmadığı saptanan mekan, içki ve işletme ruhsatını da kaybedebiliyor.
'Asi Gençlik' filminin gösterime girdiği yılda yürürlüğe sokuldu
Dansı ruhsata bağlayan yasa, 1956'da dönemin politikacıları tarafından 'gençlerin kendi aralarında içki içip ahlaksız addedilen müzikler dinleyerek dans etmesi ve isyankar davranışlara girmesini' engellemek amacıyla çıkarılmıştı. Yürürlüğe girdiği günden beri tartışma konusu olmaya devam etti.
Adalet Bakanı Gunnar Strommer, bu durumu değiştirme planlarıyla ilgili açıklamasında "Bu uzun zamandır beklenen bir özgürlük reformu. Devletin insanların dansını düzenlemesi makul ve mantıklı değil" dedi. Strommer, "Dans ruhsatı şartını kaldırarak, girişimciler ve diğer organizatörler için bürokrasiyi ve maliyetleri de azaltmış oluyoruz" diye ekledi.
'Modası geçmiş ve ahlakçı' diye nitelenen dans ruhsatlarını kaldırmaya yönelik hükümet hamlesi, İsveç medyasında memnuniyetle karşılandı. Hükümet, parlamento onayıyla değişikliğin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini istiyor.
Aslında İsveç parlamentosu 2016'da yasayı rafa kaldırma zamanının geldiğinde uzlaşarak, hükümeti meseleyi incelemeye sevk etmişti. Ama 2018'de tamamlanan inceleme, ruhsatların güvenlik önlemleriyle ilgili bazı amaçlara hizmet ettiği sonucuna vararak, tümden kaldırılması yerine revize edilmesini tavsiye etmişti. Ardından Kovid-19 pandemisinin patlak vermesiyle konu rafa kalkmıştı.