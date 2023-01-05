https://sputniknews.com.tr/20230105/isvec-krali-oglum-yerine-ablasinin-veliaht-olmasi-adil-degil-1065427496.html

İsveç Kralı: Oğlum yerine ablasının veliaht olması adil değil

İsveç Kralı: Oğlum yerine ablasının veliaht olması adil değil

Monarşide cinsiyete bakmaksızın en büyük çocuğun mutlak varisliğini benimseyen ilk Avrupa ülkesinin İsveç olmasına rağmen, Kral Gustaf, tek oğlunun doğduğunda... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T18:19+0300

2023-01-05T18:19+0300

2023-01-05T19:08+0300

dünya

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monarşi

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prenses

kral

anayasa

varis

cinsiyet

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İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, üç çocuğunun en büyüğü olan Prenses Victoria'nın değil, ortancası olan Prens Carl Philip'in veliaht olması ve dolayısıyla kendisinin yerine tahta geçmesi gerektiğini savundu.Victoria Temmuz 1977, Carl Philip Mayıs 1979 doğumlu. Carl Philip, doğduğunda Veliaht Prens unvanını almıştı. Ama 1979'da yapılan anayasa değişikliğiyle 1980'de ilk doğan hakkı ya da monarkın cinsiyetine bakılmaksızın en büyük çocuğunun varis olması hakkı yürürlüğe girdi. Dolayısıyla doğumundan 7 ay sonra, 1 Ocak 1980'de Carl Philip bu unvanını kaybetti. O zamandan beri Victoria, Veliaht Prenses unvanını taşıyor. Monarşide cinsiyete bakmaksızın ilk çocuğun mutlak varisliğini benimseyen ilk Avrupa ülkesinin İsveç olmasına rağmen, yasanın geriye dönük işletilmesine hep itiraz eden Kral Gustaf, tek oğlu Carl Philip'in doğduğunda sahip olduğu unvanın elinden alınmaması gerektiğini savunageldi. 4 ablası olan İsveç Kralı, Altın Jübile yılının başlangıcını kutlamak için SVT'ye verdiği röportajda meseleye bir kez daha değindi. “Geriye dönük işleyen yasalara sahip olmak çetrefilli. Akıllıca görünmüyor" diyen Kral Gustaf, "Gelecek kuşaklar için kabul edilebilir, bunda sorun yok. Ama benim oğlum doğuştan unvan sahibiydi ve sonra hepsini ortadan kaldırdılar" diye yakındı. “Bu oldukça tuhaf. Böyle bir şey yapamazsın" diye altını çizen İsveç Kralı, 'unvanın Carl Philip'ten haksız yere alınıp alınmadığı' sorulduğunda, "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını verdi. Düzeltme yapmak için saraydan muhabiri aradılarRöportaj bittikten sonra muhabiri arayan bir kraliyet danışmanı, Majestelerinin sözlerini netleştirebilmesi için geri gelmelerini istedi. 76 yaşındaki Gustaf, daha sonra şu düzeltmeye gitti:"Bunu söyledim, ama söylememem gerektiği aşikar. Edinilmiş bilgi ve tecrübenin verdiği avantajla anayasanın geriye dönük nasıl işleyebileceğini gözden geçirmeliyiz"'Kardeşler aralarında iyi anlaşıyor'İsveç Kralı “Bir prens, veliaht olarak doğdu. Aylar sonra 'yeni şartlar var' denilerek bir karar verildi. Ama onun bunu iyi karşıladığını düşünüyorum. Kardeşler arasında herhangi bir sorun algılamadım, birbirleriyle iyi anlaşıyorlar" diye ekledi. Majesteleri, Veliaht Prenses Victoria için de şunları söyledi:"O çok kararlı, bunu anlıyorum. Sorumluluğu şimdiden hissediyor. O olgun bir yaşta, ama aynı zamanda hala genç bir kadın.”

https://sputniknews.com.tr/20191008/isvec-krali-5-torununun-kraliyet-unvanlarini-dusurdu-1040343424.html

https://sputniknews.com.tr/20160502/isvec-krali-abba-dogum-gunu-kutlamasi-1022493530.html

https://sputniknews.com.tr/20180430/isvec-akademisindeki-cinsel-saldirilarin-faili-veliaht-prenses-victoriayi-da-elle-taciz-etmis-1033245033.html

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isveç, kraliyet, monarşi, veliaht prens, prenses, kral, anayasa, varis, cinsiyet