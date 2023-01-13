https://sputniknews.com.tr/20230113/havalimaninda-fenalasan-cansu-dere-hastaneye-kaldirildi-1065706895.html

Havalimanında fenalaşan Cansu Dere hastaneye kaldırıldı

Havalimanında fenalaşan Cansu Dere hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T12:28+0300

2023-01-13T12:28+0300

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cansu dere

yaşam

hastane

gıda zehirlenmesi

oyuncu

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8. Altın Üzüm Bağı Ödülleri'ne katılmak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan oyuncu Cansu Dere, havalimanında fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İspanya'nın 'ulusal kültürel değerleri' arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek. Törende Türkiye yapımı dizilerin İspanya'daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verilecek.Bu sabah Melis Sezen ile havalimanında buluşan Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.Melis Sezen ise yarın yapılacak tören için İspanya’ya uçtu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/bursada-54-fabrika-iscisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1062428415.html

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cansu dere, hastane, gıda zehirlenmesi, oyuncu