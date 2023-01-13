https://sputniknews.com.tr/20230113/havalimaninda-fenalasan-cansu-dere-hastaneye-kaldirildi-1065706895.html
Havalimanında fenalaşan Cansu Dere hastaneye kaldırıldı
Havalimanında fenalaşan Cansu Dere hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T12:28+0300
2023-01-13T12:28+0300
2023-01-13T12:49+0300
cansu dere
yaşam
hastane
gıda zehirlenmesi
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065706752_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0d9d8ee565fefc30322eff26319210de.jpg
8. Altın Üzüm Bağı Ödülleri'ne katılmak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan oyuncu Cansu Dere, havalimanında fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İspanya'nın 'ulusal kültürel değerleri' arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek. Törende Türkiye yapımı dizilerin İspanya'daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verilecek.Bu sabah Melis Sezen ile havalimanında buluşan Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.Melis Sezen ise yarın yapılacak tören için İspanya’ya uçtu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/bursada-54-fabrika-iscisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1062428415.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065706752_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_83f135146ab531eb1e0656bee8e6daca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cansu dere, hastane, gıda zehirlenmesi, oyuncu
cansu dere, hastane, gıda zehirlenmesi, oyuncu
Havalimanında fenalaşan Cansu Dere hastaneye kaldırıldı
12:28 13.01.2023 (güncellendi: 12:49 13.01.2023) Abone ol
Oyuncu Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.
8. Altın Üzüm Bağı Ödülleri'ne katılmak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan oyuncu Cansu Dere, havalimanında fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi
ne göre,
İspanya'nın 'ulusal kültürel değerleri' arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek. Törende Türkiye yapımı dizilerin İspanya'daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verilecek.
Bu sabah Melis Sezen ile havalimanında buluşan Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
Melis Sezen ise yarın yapılacak tören için İspanya’ya uçtu.