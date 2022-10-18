https://sputniknews.com.tr/20221018/bursada-54-fabrika-iscisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1062428415.html

Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T01:50+0300

2022-10-18T01:50+0300

2022-10-18T01:50+0300

türkiye

bursa

gıda

gıda zehirlenmesi

nilüfer

işçi

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c036691f918d7922121c9c0a7faa57ef.jpg

İddiaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/silvanda-35-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1061210104.html

türkiye

bursa

nilüfer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, gıda, gıda zehirlenmesi, nilüfer, işçi, hastane