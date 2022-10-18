https://sputniknews.com.tr/20221018/bursada-54-fabrika-iscisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1062428415.html
Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T01:50+0300
2022-10-18T01:50+0300
2022-10-18T01:50+0300
türkiye
bursa
gıda
gıda zehirlenmesi
nilüfer
işçi
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c036691f918d7922121c9c0a7faa57ef.jpg
İddiaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/silvanda-35-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1061210104.html
türkiye
bursa
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_92373faaa1ed0a5c418cceffd88ffb01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, gıda, gıda zehirlenmesi, nilüfer, işçi, hastane
bursa, gıda, gıda zehirlenmesi, nilüfer, işçi, hastane
Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.