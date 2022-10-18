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Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
gıda
gıda zehirlenmesi
nilüfer
işçi
hastane
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İddiaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/silvanda-35-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1061210104.html
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bursa, gıda, gıda zehirlenmesi, nilüfer, işçi, hastane
bursa, gıda, gıda zehirlenmesi, nilüfer, işçi, hastane

Bursa'da 54 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

01:50 18.10.2022
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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