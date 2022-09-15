https://sputniknews.com.tr/20220915/silvanda-35-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1061210104.html

Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T05:38+0300

2022-09-15T05:38+0300

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türkiye

diyarbakır

gıda

zehirlenme

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, gıda, zehirlenme