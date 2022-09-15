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Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T05:38+0300
2022-09-15T05:41+0300
türkiye
diyarbakır
gıda
zehirlenme
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.
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diyarbakır, gıda, zehirlenme
diyarbakır, gıda, zehirlenme

Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05:38 15.09.2022 (güncellendi: 05:41 15.09.2022)
© DHADiyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.
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