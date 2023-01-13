https://sputniknews.com.tr/20230113/haji-wright-icin-antalyaspordan-resmi-aciklama-8-kuluple-gorusuyoruz--1065719155.html

Haji Wright için Antalyaspor'dan resmi açıklama: 8 kulüple görüşüyoruz

Haji Wright için Antalyaspor'dan resmi açıklama: 8 kulüple görüşüyoruz

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Haji Wright için kulübünden resmi açıklama geldi. Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Wright için 8 kulüple... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T16:39+0300

2023-01-13T16:39+0300

2023-01-13T16:39+0300

spor

antalyaspor

transfer

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak renklerine bağlarken Asbaşkan Emrah Çelik imza töreninde konuştu. Çelik, adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan ABD'li golcü Haji Wright hakkında da açıklamalarda bulundu.Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer iddialarının çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek" dedi."Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" diyen Çelik, "Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" diye konuştu.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Wright için Antalya'ya teklifler yaptığı iddia edilmişti.Galatasaray'ın genç yıldız için Ross, Yusuf ve Seferovic'in yanı sıra para teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise Serdar Dursun, Nazim Sangare ve para teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

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antalyaspor, transfer