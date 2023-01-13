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Haji Wright için Antalyaspor'dan resmi açıklama: 8 kulüple görüşüyoruz
Haji Wright için Antalyaspor'dan resmi açıklama: 8 kulüple görüşüyoruz
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Haji Wright için kulübünden resmi açıklama geldi. Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Wright için 8 kulüple... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:39+0300
2023-01-13T16:39+0300
spor
antalyaspor
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak renklerine bağlarken Asbaşkan Emrah Çelik imza töreninde konuştu. Çelik, adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan ABD'li golcü Haji Wright hakkında da açıklamalarda bulundu.Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer iddialarının çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek" dedi."Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" diyen Çelik, "Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" diye konuştu.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Wright için Antalya'ya teklifler yaptığı iddia edilmişti.Galatasaray'ın genç yıldız için Ross, Yusuf ve Seferovic'in yanı sıra para teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise Serdar Dursun, Nazim Sangare ve para teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.
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antalyaspor, transfer
antalyaspor, transfer

Haji Wright için Antalyaspor'dan resmi açıklama: 8 kulüple görüşüyoruz

16:39 13.01.2023
© FotoğrafHaji Wright
Haji Wright - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Fotoğraf
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Haji Wright için kulübünden resmi açıklama geldi. Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Wright için 8 kulüple görüştüklerini belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak renklerine bağlarken Asbaşkan Emrah Çelik imza töreninde konuştu. Çelik, adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan ABD'li golcü Haji Wright hakkında da açıklamalarda bulundu.
Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer iddialarının çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek" dedi.
"Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" diyen Çelik, "Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" diye konuştu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Wright için Antalya'ya teklifler yaptığı iddia edilmişti.
Galatasaray'ın genç yıldız için Ross, Yusuf ve Seferovic'in yanı sıra para teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise Serdar Dursun, Nazim Sangare ve para teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.
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