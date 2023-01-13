https://sputniknews.com.tr/20230113/galatasaraydan-ust-uste-10-galibiyet-1065727032.html
Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet
Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet
Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T22:18+0300
2023-01-13T22:18+0300
2023-01-13T22:18+0300
spor
galatasaray
süper lig
spor toto süper lig
futbol
okan buruk
galibiyet
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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 8’i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 10 karşılaşmaya çıkardı.Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.Okan Buruk tarihe geçtiGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Bafetimbi Gomis bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardıGalatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı.Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/haji-wright-icin-antalyaspordan-resmi-aciklama-8-kuluple-gorusuyoruz--1065719155.html
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galatasaray, süper lig, spor toto süper lig, futbol, okan buruk, galibiyet
galatasaray, süper lig, spor toto süper lig, futbol, okan buruk, galibiyet
Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet
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Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 8’i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 10 karşılaşmaya çıkardı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.
Okan Buruk tarihe geçti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.
Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.
Bafetimbi Gomis bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı.
Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.