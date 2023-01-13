Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız

Ülkemizde eğitimi senelerce belirli kesimlere mahsus ayrımcılık olarak gördüler. Çocuklarımızı okullara ya almadılar ya da faşizan baskılarla ideolojik baskı ile biçimlendirmeye çalışıyorlardı. Ülkemizde eğitimi senelerce belirli kesimlere mahsus ayrımcılık olarak gördüler. Çocuklarımızı okullara ya almadılar ya da faşizan baskılarla ideolojik baskı ile biçimlendirmeye çalışıyorlardı.

Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.