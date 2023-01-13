https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-erdogan-dunyanin-dort-bir-yanindan-kitap-ithalati-yapacagiz-1065718473.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız" dedi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:26+0300
2023-01-13T16:26+0300
2023-01-13T16:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kütüphane
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kütüphane
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kütüphane
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız
16:26 13.01.2023 (güncellendi: 16:33 13.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ülkemizde eğitimi senelerce belirli kesimlere mahsus ayrımcılık olarak gördüler. Çocuklarımızı okullara ya almadılar ya da faşizan baskılarla ideolojik baskı ile biçimlendirmeye çalışıyorlardı.
Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.
Rami sadece bir kütüphane değil bir kültür merkezi.