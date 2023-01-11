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https://sputniknews.com.tr/20230111/cumhurbaskani-erdogan-4-universiteye-rektor-atadi-1065612267.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
üniversite
recep tayyip erdoğan
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ticaret-bakani-mus-recep-tayyip-erdogan-gitsin-de-onemli-degil-sonuc-tek-bulustuklari-nokta-o-1062919762.html
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üniversite, recep tayyip erdoğan, resmi gazete
üniversite, recep tayyip erdoğan, resmi gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

01:27 11.01.2023 (güncellendi: 01:29 11.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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