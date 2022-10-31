https://sputniknews.com.tr/20221031/ticaret-bakani-mus-recep-tayyip-erdogan-gitsin-de-onemli-degil-sonuc-tek-bulustuklari-nokta-o-1062919762.html

Ticaret Bakanı Muş: 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç', tek buluştukları nokta o

Ticaret Bakanı Muş: 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç', tek buluştukları nokta o

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "6'sı masada, 2'si görünmeyen sekiz, belki de dokuz partiler. Türkiye'nin gelişimi, Türkiye'yi ileriyle taşımayla alakalı bir sonuç... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T23:42+0300

2022-10-31T23:42+0300

2022-10-31T23:51+0300

türkiye

mehmet muş

bitlis

recep tayyip erdoğan

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Programlara katılmak üzere sabah kente gelen Muş, Bitlis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Oktay Çağatay ile görüştü.Bitlis Öğretmenevi'nde kanaat önderleri, sanayici ve iş çevreleriyle bir araya gelen Muş ve beraberindeki AK Parti MKYK üyeleri ve bölge milletvekilleri, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında partilerle buluştu.Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'te vizyon projelerle bir değişim ve dönüşümün olduğunu gözlemlediklerini söyledi.Kentte çok hızlı bir kalkınma hamlesinin gerçekleştiğini aktaran Muş, "Birinci OSB dolmuş, ikincisinin hazırlıkları başlamış. Yatırımlar akın akın Bitlis'e geliyor. Çok uzun sürmez, kısa bir süre sonra ihracat listesinde Bitlis'in ismini duymaya başlayacağız. Bu şehir, bu potansiyeli ortaya koyuyor. Bu şehir, insanıyla, mükemmel doğası ve tarihi değerleriyle, mutfağı, girişimcileriyle gerçekten Doğu Anadolu'daki göz bebeklerimizden biri. Bu bölgede uyguladığımız teşvik politikaları, huzurun tesis edilmesi, asayişin sağlanması, insanların birbiriyle ilişkileri, insanların geleceğe dair umutlarının yeşermesi, geleceğe dair umutlarının en güçlü olduğu noktaya çıkması bu gelişmeyi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.'Fuzuli tartışmalarla ülkenin gündemini meşgul etmek istemiyoruz'Türkiye'nin çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydeden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Enflasyon haricinde Türkiye'de makro ekonomik dengeler çok sağlıklıdır'Dünyada güç dengelerinin artık değiştiği belirten Muş, salgın döneminde yaşananları hatırlatarak, Türkiye'de sağlık sisteminin süreci başarıyla atlattığını vurguladı.Salgın sonrasında emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişe değinen Muş, "Emtia ve enerji fiyatlarındaki inanılmaz artışlar bütün dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Enflasyonda yükselmelere sebep oldu. Enflasyon haricinde Türkiye'de makro ekonomik dengeler çok sağlıklıdır. Enerji fiyatındaki artışlar, emtia fiyatındaki yükselişler sadece bizde değil dünyada son 40 yılın yüksek enflasyonunu yaşatıyor. Bütün ülkeler enflasyonu kontrol altına almak için bir arayış, çaba içinde. Herkes farklı bir yöntem uyguluyor. Bazı ülkeler hala kontrol altına alamadı. Dolayısıyla bu şartlar altında mücadeleler veriliyor" şeklinde konuştu.'Sadece bizim ülkede değil, bütün ülkelerde böyle'Enflasyonla ilgili konuşmalarının bazı siyasilerce farklı yönlere çekildiğini dile getiren Muş, şöyle konuştu:'Siyaset, milleti ileri götürmek için verilen bir uğraştır'Devlet yöneticiliğinde tecrübenin çok önemli olduğunu, 20 yıldır ülkeyi yöneten bir tecrübenin milletin karşısına çıkacağını söyleyen Muş, dünyada güçlü liderlerin olmadığı yerlerde siyasi gerilimlerin ve siyasi boşlukların oluştuğunu dile getirdi.Kendilerini muhalefet olarak konumlandıran partilerin altılı masada bir araya geldiğini anımsatan Muş, "6'sı masada, 2'si görünmeyen sekiz, belki de dokuz partiler. Türkiye'nin gelişimi, Türkiye'yi ileriyle taşımayla alakalı bir sonuç yok. Herkes farklı farklı düşünüyor. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de önemli değil sonuç' tek ortak noktaları, buluştukları nokta o. Bunun haricinde buluştukları bir yer yok. Böyle bir siyaset olur mu? Biz siyaseti böyle yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız da. Siyaset milleti ileri götürmek için verilen bir uğraştır. 8 ayrı grubun geldiği bir yerden irade çıkar mı, çıkmaz" ifadelerini kullandı.Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin güçlü siyasi liderlik olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti:Bakan Muş ve beraberindeki heyet, daha sonra kent merkezinde esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

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