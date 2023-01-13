https://sputniknews.com.tr/20230113/black-lives-matter-kurucusunun-kuzeni-polis-mudahalesinde-oldu-1065703597.html
Black Lives Matter kurucusunun kuzeni polis müdahalesinde öldü
Black Lives Matter kurucusunun kuzeni polis müdahalesinde öldü
Black Lives Matter'ın kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektrikli tabancayla defalarca şok uygulandıktan... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:47+0300
2023-01-13T10:47+0300
2023-01-13T10:52+0300
dünya
abd
polis
black lives matter (blm)
polis şiddeti
siyahlar
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Black Lives Matter (Silahların Hayatı Önemlidir) hareketinin kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın 31 yaşındaki Keenan Anderson, polis müdahalesinde elektrikli tabancaya maruz kalmasının ardından Santa Monica'daki bir hastanede öldü.Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), 3 Ocak'taki müdahalenin vücut kamerası görüntülerini yayınladı.Polisler onu yerde tutarken Anderson'ın yardım için yalvardığı görüldü. Görüntülerde Anderson'un "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dediği fark edildi.Anderson'ın ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı.Görüntüler, bir haftadan kısa bir süre içinde üç gözaltında ölüm vakasına imza atan Los Angeles Polis Departmanı'na tepkileri de beraberinde getirdi.Geçen haftalarda 45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez, polisler tarafından öldürülmüştü.Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaşananları 'son derece rahatsız edici' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/abdde-minibusun-arkasinda-felc-olan-siyah-erkege-yardim-etmek-yerine-alay-eden-5-polis-yargilaniyor-1063977603.html
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abd, polis, black lives matter (blm), polis şiddeti, siyahlar
abd, polis, black lives matter (blm), polis şiddeti, siyahlar
Black Lives Matter kurucusunun kuzeni polis müdahalesinde öldü
10:47 13.01.2023 (güncellendi: 10:52 13.01.2023) Abone ol
Black Lives Matter'ın kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektrikli tabancayla defalarca şok uygulandıktan saatler sonra öldü.
Black Lives Matter (Silahların Hayatı Önemlidir) hareketinin kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın 31 yaşındaki Keenan Anderson, polis müdahalesinde elektrikli tabancaya maruz kalmasının ardından Santa Monica'daki bir hastanede öldü.
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), 3 Ocak'taki müdahalenin vücut kamerası görüntülerini yayınladı.
Polisler onu yerde tutarken Anderson'ın yardım için yalvardığı görüldü. Görüntülerde Anderson'un "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dediği fark edildi.
Anderson'ın ölüm sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı.
Görüntüler, bir haftadan kısa bir süre içinde üç gözaltında ölüm vakasına imza atan Los Angeles Polis Departmanı'na tepkileri de beraberinde getirdi.
Geçen haftalarda 45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez, polisler tarafından öldürülmüştü.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaşananları 'son derece rahatsız edici' olarak nitelendirmişti.