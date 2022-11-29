https://sputniknews.com.tr/20221129/abdde-minibusun-arkasinda-felc-olan-siyah-erkege-yardim-etmek-yerine-alay-eden-5-polis-yargilaniyor-1063977603.html

ABD'de polis minibüsünde felç olan siyaha yardım yerine alay eden 5 memur, kabahatten yargılanıyor

ABD'de polis minibüsünde felç olan siyaha yardım yerine alay eden 5 memur, kabahatten yargılanıyor

Connecticut eyaletinde 5 polis memuru, gözaltına aldıkları siyah bir erkeği polis minibüsünün arkasında kısmen felç geçirdikten sonra defalarca ve çaresizce... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:50+0300

2022-11-29T19:50+0300

2022-11-29T20:03+0300

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ABD'de Mayıs 2020'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen ensesine çöken beyaz polisler tarafından boğularak öldürülmesinin ülke çapında protesto ve dünya çapında infial dalgası yaratmasına rağmen, değişen bir şey yok. Bu kez Connecticut eyaletinde 5 polis memuru, gözaltına aldıkları siyah bir erkeği polis minibüsünün arkasında kısmen felç geçirdikten sonra defalarca ve çaresizce yardım istemesine rağmen acımasızca ihmal etmekle suçlandı. 19 Haziran'da Randy Cox (36), hakkında silah suçlamasıyla ilgili işlemler için karakola götürülürken, minibüsün arkasında emniyet kemeri olmadan, elleri arkadan kelepçeli olarak oturtuldu. Sürücünün olası çarpışmayı önlemek için kavşakta sert şekilde fren yapmasıyla minibüsün metal arka kapısına kafa üstü uçan Cox, kazanın ardından "Hareket edemiyorum. Böyle öleceğim. Lütfen, lütfen, lütfen bana yardım edin" diye yalvardı. Güvenlik ve vücut kameralarının görüntülerine göre Cox'la alay eden gözaltı memurları, onu sarhoş olmak ve yaralı taklidi yapmakla itham etti. Polisin minibüsten yürüyemez ve ayakları yerde sürünür halde indirdiği, tekerlekli sandalyeye oturtup gözaltı hücresine koyduğu Cox, "Sanırım boynumu kırdım" dediğinde, suçlanan 5 polis memurundan biri olan Çavuş Betsy Segui'den , "Kırmadın, hayır, çok içtin... Otur" karşılığını aldı. Daha sonra hastaneye götürülen Cox'un boynunun kırıldığı ve felç olduğu belirlendi. New Haven şehrinde olayın ardından idari izne gönderilen 5 polis memuru, her ikisi de kabahat kategorisindeki umursamazlık sonucu tehlikeye atma ve acımasızca ihmalle suçlandı. Bu arada Cox hakkında bir partide ruhsatsız silah bulundurma suçlaması düşürüldü. Pazartesi günü 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan 5 memur, 8 Aralık'ta yeniden mahkemeye çıkarılacak. Belediye başkanıyla birlikte gazetecilere konuşan New Haven Emniyet Müdürü Karl Jacobson, teşkilatın şeffaf ve hesap verebilir olmasının önemli olduğunu söyledi. Jacobson, "Hata yapabilirsin, ama insanlara kötü muamele edemezsin, nokta. İnsanlara Bay Cox'a davranıldığı gibi davranamazsınız” dedi.Baltimore'daki Freddie Gray vakasıyla kıyaslanan Cox davasında polislerin sadece kabahat kapsamında suçlanmasına, NAACP gibi sivil haklar savunucuları kızgınlıklarını ifade etti. Siyah yurttaş Gray, 2015 yılında polis minibüsünde kelepçeli ve prangalıyken omurga yaralanması geçirmesi sonucu ölmüştü.Cox ailesinin avukatı Ben Crump, New Haven polis memurlarının hesap vermesi gerektiğini söyledi. Crump, "Randy Cox'a nasıl davrandıklarını ve onun göğsünden aşağısının felç olmasına neden olan eylemlerini ve eylemsizliklerini gösteren o videoyu izlediğinizde, bu polis memurlarına kanunun tüm kapsamı içinde hesap sorulması önemli" dedi. 5 polis memurundan 4'ü ise eylemlerinin 'açıkça belirlenmiş herhangi bir yasal standardı ihlal etmediğinden davadan nitelikli dokunulmazlık talep eden' dilekçeleri geçen hafta verdi.Cox vakasının ardından New Haven polis teşkilatı, mahkum nakli için polis minibüslerinin yerine işaretli polis araçlarının kullanılması, mahkumun tıbbi yardım talep etmesi veya buna ihtiyacı var gibi görünmesi halinde, memurların müdahale için derhal ambulans çağırması gibi reformlara gitti.

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