https://sputniknews.com.tr/20230113/bakan-soylu-dhkpc-tkpml-mlkp-butun-bu-orgutlerin-kirsal-yapisi-tamamen-bitirilmistir-1065703780.html
Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin bilgi verdi ve "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:52+0300
2023-01-13T10:52+0300
2023-01-13T11:36+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
terör
terör örgütü
terör örgütleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/06/1063124750_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_fcb6cdf6dec886709b61d8dec61b0f56.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, "Güvenlik sahasında terör, uyuşturucu ve kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-erdoganin-avukatindan-isvecteki-pkk-gosterisi-hakkinda-suc-duyurusu-1065704495.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/06/1063124750_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_3aea09ffe700a556d7d6c9eed49718ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, terör örgütü, terör örgütleri
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, terör örgütü, terör örgütleri
Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
10:52 13.01.2023 (güncellendi: 11:36 13.01.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin bilgi verdi ve "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Soylu, "Güvenlik sahasında terör, uyuşturucu ve kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." ifadelerini kullandı.