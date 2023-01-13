https://sputniknews.com.tr/20230113/bakan-soylu-dhkpc-tkpml-mlkp-butun-bu-orgutlerin-kirsal-yapisi-tamamen-bitirilmistir-1065703780.html

Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir

Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele konusunda atılan adımlara ilişkin bilgi verdi ve "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:52+0300

2023-01-13T10:52+0300

2023-01-13T11:36+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

terör

terör örgütü

terör örgütleri

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, "Güvenlik sahasında terör, uyuşturucu ve kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-erdoganin-avukatindan-isvecteki-pkk-gosterisi-hakkinda-suc-duyurusu-1065704495.html

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, terör örgütü, terör örgütleri