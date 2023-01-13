https://sputniknews.com.tr/20230113/apple-yoneticisi-tim-cook-maasinda-yuzde-40-kesinti-yapti-35-milyon-dolar-azaltti-1065701475.html

Apple yöneticisi Tim Cook maaşında yüzde 40 kesinti yaptı: 35 milyon dolar azalttı

Apple yöneticisi Tim Cook maaşında yüzde 40 kesinti yaptı: 35 milyon dolar azalttı

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, maaşında kendi isteğiyle yaklaşık yüzde 40'lık bir kesinti yaptırarak yaklaşık 35 milyon dolar azalttı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:01+0300

2023-01-13T10:01+0300

2023-01-13T10:02+0300

dünya

apple

tim cook

maaş

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ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, kendi tavsiyesiyle yeni yıldaki maaşınde yüzde 40 kesinti yaptırdı.Cook'un maaşı, 2023'te geçen yılki 84 milyon dolardan 49 milyon dolara düşecek.Şirketin mali belgelerinde, "Cook'un toplam maaş hedefi, 2022 hedefinden yüzde 40'ın üzerinde bir düşüşle 49 milyon dolar" ifadelerine yer verildi.Öte yandan belgeye göre şirketin hissedarları 'Cook'un 2021 ve 2022 hisse senedi gelirlerinin boyutu nedeniyle toplam hedef maaş miktarı' konusundaki endişelerini dile getirdi.Cook, 2022 boyunca 99.4 milyon dolar kazanmıştı.Hissesi artacakBununla beraber şirketten Cook'a verilen hisselerin yüzdesinin 2023'te yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacağı belirtildi.Şirket öncü teknoloji devleri arasında yer almaya devam etse de piyasa değeri geçen yıl yaklaşık yüzde 27 düştü ve 1 trilyon dolar kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230103/applein-piyasa-degeri-2-trilyon-dolarin-altina-dustu-1065349336.html

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