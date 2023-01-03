https://sputniknews.com.tr/20230103/applein-piyasa-degeri-2-trilyon-dolarin-altina-dustu-1065349336.html

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T22:57+0300

2023-01-03T22:57+0300

2023-01-03T22:57+0300

ekonomi

apple

şirket

hisse

düşüş

abd

piyasa

piyasa değeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1a/1053140355_0:76:3016:1772_1920x0_80_0_0_d537b770ea4339c632b3f12143f40bea.jpg

Dünya devi Apple'ın hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124.19 dolara kadar indi.Şirketin hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221231/applea-105-milyon-dolar-vergi-cezasi-1065251510.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

apple, şirket, hisse, düşüş, abd, piyasa, piyasa değeri