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Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:57+0300
2023-01-03T22:57+0300
ekonomi
apple
şirket
hisse
düşüş
abd
piyasa
piyasa değeri
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Dünya devi Apple'ın hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124.19 dolara kadar indi.Şirketin hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221231/applea-105-milyon-dolar-vergi-cezasi-1065251510.html
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apple, şirket, hisse, düşüş, abd, piyasa, piyasa değeri
apple, şirket, hisse, düşüş, abd, piyasa, piyasa değeri

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

22:57 03.01.2023
© REUTERS / Mike SegarApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© REUTERS / Mike Segar
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ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi.
Dünya devi Apple'ın hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124.19 dolara kadar indi.
Şirketin hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.
Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.
Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.
Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.
Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.
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