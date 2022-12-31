https://sputniknews.com.tr/20221231/applea-105-milyon-dolar-vergi-cezasi-1065251510.html

Apple'a 105 milyon dolar 'vergi' cezası

Apple'a 105 milyon dolar 'vergi' cezası

Apple Japonya, turiste vergisiz ürün satışı nedeniyle 105 milyon dolar ceza aldı. İlgililerin Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T13:29+0300

2022-12-31T13:29+0300

2022-12-31T13:30+0300

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apple

japonya

ceza

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Apple Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle 14 milyar yen (105 milyon dolar) cezaya çarptırıldıTokyo Bölgesel Vergilendirme Dairesi, Apple'ın Japonya şubesinin 2020-2021 yıllarına ait yaklaşık 140 milyar yen değerindeki tüketim vergisinden muaf satışlarını incelemeye aldı.İncelemeye göre, markanın bazı şubelerinde, yabancı turistlere iPhone dahil bazı ürünlerin toptan satıldığı ve bu satışlarda tüketim vergisinin sehven uygulanmadığı ortaya çıktı.Resmi Kyodo ajansına göre, Apple Japonya, ürünlerin vergiden muaf şekilde satılmasının istismar edildiği gerekçe gösterilerek 14 milyar yen (105 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.Vergi Dairesi, istismar eylemine karışan kişilerin, Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediyor.Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre 2022 mali yılı satışları 26 milyar dolara ulaşan Apple Japonya, bu yıl haziran ayında kendi kararıyla, vergiden muaf satışları durdurmuştu.

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