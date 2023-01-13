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Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı
Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı
Almanya'da aralarında Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un iki korumasının da bulunduğu 4 polis, "aşırı sağcı" oldukları şüphesiyle görevden... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:43+0300
2023-01-13T23:43+0300
almanya
polis
dünya
sachsen anhalt
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Saksonya Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi'ne bağlı 4 polis memuru hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Aşırı sağcı sohbet gruplarında aktif oldukları tespit edilen polislerin görevden alındığı belirtildi.Söz konusu polislerden ikisinin, Eyalet Başbakanı Haseloff'un korumaları olduğu kaydedildi.Dört polis memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/hollanda-ve-almanya-polisi-250-ton-yasa-disi-havai-fisek-ele-gecirdi-1064818159.html
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almanya, polis, sachsen anhalt
almanya, polis, sachsen anhalt

Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı

23:43 13.01.2023
© İHAAlmanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA
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Almanya'da aralarında Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un iki korumasının da bulunduğu 4 polis, "aşırı sağcı" oldukları şüphesiyle görevden uzaklaştırıldı.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Saksonya Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi'ne bağlı 4 polis memuru hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Aşırı sağcı sohbet gruplarında aktif oldukları tespit edilen polislerin görevden alındığı belirtildi.
Söz konusu polislerden ikisinin, Eyalet Başbakanı Haseloff'un korumaları olduğu kaydedildi.
Dört polis memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda Hollanda ve Almanya'da gerçekleştirilen operasyonda 250 ton yasa dışı havai fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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