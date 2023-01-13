https://sputniknews.com.tr/20230113/ali-babacan-aday-olursam-hem-rahat-secilirim-hem-de-en-iyi-sekilde-yonetirim-1065715366.html

Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

Ali Babacan: Aday olursam hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

Ali Babacan, “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” dedi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T15:01+0300

2023-01-13T15:01+0300

2023-01-13T15:18+0300

6'lı masa

politika

ali babacan

ortak aday

cumhurbaşkanlığı

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme ihtimalini değerlendirdi.Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan ve Altılı Masa’nın 11. toplantısıyla ilgili konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adayın belirlenmesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:'Altılı masa ismim üzerinde mutabık kalırsa en iyi şekilde yönetirim'Babacan adaylığı konusuyla ilgili olarak “Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Böylece kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir ismin adaylığı söz konusu olduğunda, diğer ismin adapte olması zaman alacaktır ama Altılı Masa dışarıdan bir isimde anlaşırsa birkaç haftalık daha sürece ihtiyaç olur” dedi. Babacan, "Altılı masa ismim üzerinde mutabık kalırsa en iyi şekilde yönetirim" diye konuştu.'Yönetim modeli üzerinde yüzde 95 mutabakat var'Bir taslak belgesinin olduğunu söyleyen ve yönetim modeli üzerinde büyük oranı mutabakat sağlandığını belirten Babacan, “Bir taslak belgemiz var. Eylülde sessiz liderler turu yaptım, öneri listemizi sunduk liderlere. Bütün liderler kendi önerilerini getirdi. Yüzde 95 oranında bu yönetim modeli üzerinde mutabakat var. Henüz yüzde 100 mutabakata varılmadan içerikle ilgili bilgi vermeyi çok doğru bulmuyorum” diye konuştu.'Ganimet mi paylaşıyoruz?'Seçimden sonra Altılı Masa’nın yönetimdeki rolleri hakkında “Burada ‘Kim, hangi koltuğu kapacak?’ diye bir şey yok. Ganimet mi paylaşıyoruz?” diyen Babacan, “Biz beraber nasıl yöneteceğimizin modelini kuruyoruz. Başa çıktığımızda ben golcüyüm, hangi pozisyonda olursak olalım hangi alanda olursak olalım gol atacağız” dedi.'Bu partilerin hepsi eşitler olarak masaya oturdu'Babacan, Masa’daki partilerin oy oranlarına göre ağırlığının olup olmadığını yönündeki tartışmalara şöyle cevap verdi:'Bakanları 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var'Kuruldukları ilk günden beri seçim sonrasına hazırlandıklarını vurgulayan Babacan “Türkiye tarihinde bunu gibi bir çalışma yapılmadı. 22 tane eylem planımız var. Pazar günü bunların lansmanını yapacağız. Seçimlerden sonra seçilecek bakanları en az 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var” diye konuştu.Temel Haklar Eylem Planı’yla ilgili konuşan Babacan, “Bu planda toplam 354 tane madde var. Bu maddelerin içerisinden üç tanesi tartışıldı. Diğer maddelerle ilgili görüşünüz var mı? Bu maddelerle ilgili ne diyorsunuz? Ses çok, çünkü sapasağlam çalışma. ‘Anayasa’dan ‘Türk’ ifadesini çıkarıyorlar’ diyorlar. Öyle bir şey yok. Eylem planlarımızda anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yaptığımız iddiaları yalan” dedi.Anketlerle ilgili de konuşan DEVA Partisi lideri “Biz Türkiye genelinde çok geniş araştırmalar yaptık. 100 kişiye soruyorsunuz, bunlardan sadece 2’si konuşuyor, konuşan 2 kişiyle de anket yayınlıyorsunuz” dedi.Ortak aday tartışmalarıOrtak adayla ilgili konuşan Babacan, “Altılı Masa’daki partiler bile kendi içlerinde bu konuyu istişare etmeye yeni başladı. Altılı Masa’da hiçbir isimle ilgili bir tartışma bugüne kadar olmadı, ortak aday süreci yeni başlıyor. Dışarıdan görüşmeleri de ben aceleci görüyorum. Bizim adayımızın sadece altı partiden değil mümkün olduğunca çok partiden destek alması bu işin rasyonelitesinin gereğidir. Ben daha önce de söyledim iktidar partisinin tabanın bile destek gelebilir ortak adaya” dedi.'HDP ile açık, şeffaf görüşüyoruz'HDP ile ilişkilerine de değinen Babacan “HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz” dedi.Ortak adayın herkesle görüşmeye açık olması gerektiğini söyleyen Babacan “Adayın herkesi buluşturan biri olması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Bizim ortak adayımız falanca partiyle diyaloğa kapalı, öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin’. Çok yanlış bir yerden başlamış oluruz” dedi.'Kendi logomuzla, kendi listemizle seçime gideceğiz'Milletvekilliği seçimlerinde nasıl strateji uygulayacaklarını söyleyen Babacan, bir komisyon kurduklarını söyledi:'Biz hazırız'“Altılı Masa’nın adayının iktidara gelmesi durumunda ekonominin kontrolü Ali Babacan’da olacak mı?” sorusuna cevap veren Babacan, 22 eylem planı hazırladıklarını söyledi ve “22 eylem planı hükümetin tümüdür. ‘Babacan’ deyince akla hükümetin tümü akla geliyor. Bütün ülke yönetimi geliyor. Çünkü biz hazırız. Hep dediğimiz gibi ‘Hükümete ganimet gözüyle mi bakıyoruz, yoksa ülkeyi nasıl yöneteceğiz’ diye mi bakıyoruz. Biz her konuda dersini çalışmış bir parti olarak Altılı Masaya oturduk” dedi.'Ülkeyi normal yollarla yönetemeyenler, algı operasyonuyla yönetmeye çalışıyorlar'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in dün (12 Ocak) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emin Şen hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Babacan “Özgür Bey, herkesin bildiği bir gerçeği kanıtlarla ortaya koymuş. Ülkeyi normal yollarla yönetemeyenler ancak propaganda makinasıyla ve sosyal medya trolleriyle, algı operasyonuyla yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230113/aksam-gazetesi-yazari-altili-masa-turkiyenin-ismini-bile-degistirmeyi-teklif-edecek-1065701932.html

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6'lı masa, ali babacan, ortak aday, cumhurbaşkanlığı