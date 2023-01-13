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Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek
Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek
Akşam gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı canlı yayında Altılı Masa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özer, Altılı Masa için "Türkiye'nin ismini... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:19+0300
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politika
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Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı televizyon programında Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması olaylarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları konusunda öngörülerini dile getirdi.Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasını ortaya attı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/altili-masa-30-ocak-aciklamasi-icin-hazirliklara-basladi-1065669050.html
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6'lı masa, akşam gazetesi, türkiye
6'lı masa, akşam gazetesi, türkiye

Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek

10:19 13.01.2023 (güncellendi: 10:20 13.01.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, dokuzuncu kez Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, dokuzuncu kez Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Akşam gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı canlı yayında Altılı Masa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özer, Altılı Masa için "Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler" dedi.
Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı televizyon programında Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması olaylarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları konusunda öngörülerini dile getirdi.
Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasını ortaya attı.
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Altılı masa 30 Ocak açıklaması için hazırlıklara başladı
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