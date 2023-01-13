https://sputniknews.com.tr/20230113/aksam-gazetesi-yazari-altili-masa-turkiyenin-ismini-bile-degistirmeyi-teklif-edecek-1065701932.html
Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek
Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek
Akşam gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı canlı yayında Altılı Masa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özer, Altılı Masa için "Türkiye'nin ismini... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:19+0300
2023-01-13T10:19+0300
2023-01-13T10:20+0300
politika
6'lı masa
akşam gazetesi
türkiye
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Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı televizyon programında Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması olaylarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları konusunda öngörülerini dile getirdi.Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasını ortaya attı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/altili-masa-30-ocak-aciklamasi-icin-hazirliklara-basladi-1065669050.html
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6'lı masa, akşam gazetesi, türkiye
6'lı masa, akşam gazetesi, türkiye
Akşam gazetesi yazarı: Altılı Masa, Türkiye’nin ismini bile değiştirmeyi teklif edecek
10:19 13.01.2023 (güncellendi: 10:20 13.01.2023) Abone ol
Akşam gazetesi yazarı Murat Özer katıldığı canlı yayında Altılı Masa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özer, Altılı Masa için "Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler" dedi.
Akşam Gazetesi
yazarı Murat Özer katıldığı televizyon programında Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması olaylarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları konusunda öngörülerini dile getirdi.
Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasını ortaya attı.