https://sputniknews.com.tr/20230112/altili-masa-30-ocak-aciklamasi-icin-hazirliklara-basladi-1065669050.html

Altılı masa 30 Ocak açıklaması için hazırlıklara başladı

Altılı masa 30 Ocak açıklaması için hazırlıklara başladı

5 Ocak’ta bir araya gelen altı partinin genel başkanları 30 Ocak’ta “Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini” açıklama kararı almıştı. Altılı... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:58+0300

2023-01-12T12:58+0300

2023-01-12T12:58+0300

politika

chp

deva partisi

gelecek partisi

demokrat parti (dp)

iyi parti

saadet partisi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi hedefleyen altı partinin kurmayları tarafından hazırlanan “Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini” genel başkanların 5 Ocak’taki toplantılarına değerlendirerek kamuoyuna açıklama kararı aldı.CHP, İYİ Parti, DEVA, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın seçim vaatlerini içeren ortak politika belgesi ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasının 30 Ocak’ta gerçekleşecek toplantı ile duyurulacak.Altılı masanın seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak metin son değerlendirmeler ile birlikte 9 ana başlık 72 alt başlık olmak üzere 2 bin 300 maddeden oluşuyor. Yol haritası ile genel başkanlar tarafından kaleme alındı.Yol haritası ve ortak politika belgesinin açıklanacağı toplantı için hazırlıklar başladı. Hazırlık komisyonu ilk toplantısını İYİ Parti’de yaparak 30 Ocak için planlamalara başladı. Genel başkan yardımcılarından oluşan hazırlık komisyonu belgelerin açıklanacağı programın tüm detaylarını ele alarak hazırlıkları koordine edecek.Hazırlık komisyonu 30 Ocak programında davet edilecek konukların listesi, hazırlanacak metinlerin basılması ve dağıtılması, toplantı salonun belirlenmesi, belirlenen salonda oturma düzeni, konuşmacıların belirlenmesi, konuşmacıların konuşma süreleri gibi başlıklarda karar alacak.Komisyon 26 ocakta genel başkanların gerçekleştireceği zirvede hazırlıkların son şekline ilişkin sunum yapacak. Daha önce gerçekleşen parlamenter sisteme geçiş metni ve Anayasa değişiklik önerilerinin duyurulduğu toplantılarda uygulanan protokolün bu toplantıda da uygulanması öngörülüyor.

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chp, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem