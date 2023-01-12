https://sputniknews.com.tr/20230112/yunanistandan-abye-mektup-balikcilik-faaliyetleri-nedeniyle-turkiyeye-yaptirim-uygulansin-1065670131.html
Yunanistan'dan AB'ye mektup: Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulansın
Yunanistan'dan AB'ye mektup: Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulansın
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış Politikalar Şefi'ne gönderdiği bir mektupta, Yunan karasularında yasadışı olduğunu iddia ettiği balıkçılık... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T12:47+0300
2023-01-12T12:47+0300
2023-01-12T12:52+0300
dünya
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türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan dışişleri bakanlığı
türkiye
nikos dendias
balıkçı gemisi
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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias AB yönetimine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:Türkiye'nin söz konusu uygulamalara devam etmesi durumunda karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Yunan bakan, Türk balık ürünlerinin Avrupa Briliği pazarında yasaklanması talebinde bulundu. Böylesi bir yaptırımın Türkiye için bir 'uyarı işareti' olacağını söyleyen Bakan, bu sayede AB'nin bu konuda Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu da gösterebileceğini kaydetti.5 Ocak'ta Yunan Sahil Savunma Kuvvetleri Ege Denizi'ndeki 12 Ada bünyesinde yer alan Bulamaç Adası yakınlarında balıkçılık yapan Türk balıkçı teknelerine müdahale etmiş, uyarı ateşi açmışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistanin-turk-balikci-teknelerini-tacizi-onlendi-1065432808.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, nikos dendias, balıkçı gemisi
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, nikos dendias, balıkçı gemisi
Yunanistan'dan AB'ye mektup: Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulansın
12:47 12.01.2023 (güncellendi: 12:52 12.01.2023) Abone ol
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış Politikalar Şefi'ne gönderdiği bir mektupta, Yunan karasularında yasadışı olduğunu iddia ettiği balıkçılık faaliyetleri ve 'Türk sahil güvenliğinin kışkırtıcı davranışları' gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti.
Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias AB yönetimine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin yukarıda bahsedilen uygulamaları tehlikeli bir güvenlik ortamı yaratmakta ve daha sonra Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırma amacıyla Ankara tarafından araç olarak kullanılabilecek bir 'kaza' riskini artırmaktadır."
Türkiye'nin söz konusu uygulamalara devam etmesi durumunda karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Yunan bakan, Türk balık ürünlerinin Avrupa Briliği pazarında yasaklanması talebinde bulundu. Böylesi bir yaptırımın Türkiye için bir 'uyarı işareti' olacağını söyleyen Bakan, bu sayede AB'nin bu konuda Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu da gösterebileceğini kaydetti.
5 Ocak'ta Yunan Sahil Savunma Kuvvetleri Ege Denizi'ndeki 12 Ada bünyesinde yer alan Bulamaç Adası yakınlarında balıkçılık yapan Türk balıkçı teknelerine müdahale etmiş, uyarı ateşi açmışlardı.