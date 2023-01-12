https://sputniknews.com.tr/20230112/yunanistandan-abye-mektup-balikcilik-faaliyetleri-nedeniyle-turkiyeye-yaptirim-uygulansin-1065670131.html

Yunanistan'dan AB'ye mektup: Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulansın

Yunanistan'dan AB'ye mektup: Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulansın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış Politikalar Şefi'ne gönderdiği bir mektupta, Yunan karasularında yasadışı olduğunu iddia ettiği balıkçılık... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T12:47+0300

2023-01-12T12:47+0300

2023-01-12T12:52+0300

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nikos dendias

balıkçı gemisi

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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias AB yönetimine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:Türkiye'nin söz konusu uygulamalara devam etmesi durumunda karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Yunan bakan, Türk balık ürünlerinin Avrupa Briliği pazarında yasaklanması talebinde bulundu. Böylesi bir yaptırımın Türkiye için bir 'uyarı işareti' olacağını söyleyen Bakan, bu sayede AB'nin bu konuda Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu da gösterebileceğini kaydetti.5 Ocak'ta Yunan Sahil Savunma Kuvvetleri Ege Denizi'ndeki 12 Ada bünyesinde yer alan Bulamaç Adası yakınlarında balıkçılık yapan Türk balıkçı teknelerine müdahale etmiş, uyarı ateşi açmışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistanin-turk-balikci-teknelerini-tacizi-onlendi-1065432808.html

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, nikos dendias, balıkçı gemisi