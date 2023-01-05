https://sputniknews.com.tr/20230105/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistanin-turk-balikci-teknelerini-tacizi-onlendi-1065432808.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi
Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T21:37+0300
2023-01-05T21:37+0300
2023-01-05T21:39+0300
yunanistan
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sahil güvenlik
yunanistan sahil güvenlik
türk sahil güvenlik
tekne
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Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi.İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.
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yunanistan, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, türk sahil güvenlik, tekne
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi
21:37 05.01.2023 (güncellendi: 21:39 05.01.2023) Abone ol
Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı.
Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.
Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.