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https://sputniknews.com.tr/20230105/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistanin-turk-balikci-teknelerini-tacizi-onlendi-1065432808.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi
Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
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yunanistan
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sahil güvenlik
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türk sahil güvenlik
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Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi.İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.
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yunanistan, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, türk sahil güvenlik, tekne

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizi önlendi

21:37 05.01.2023 (güncellendi: 21:39 05.01.2023)
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı.
Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.
Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.
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