https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyanin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-firkateyni-mans-bogazindan-gecti-1065685095.html

Rusya'nın hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni, Manş Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni, Manş Boğazı'ndan geçti

Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyninin Manş Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T19:24+0300

2023-01-12T19:24+0300

2023-01-12T19:24+0300

dünya

rusya

tsirkon

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Admiral Gorşkov fırkateyninin dün Manş Boğazı'nın en dar noktası Pas-de-Calais'yi geçtiğini belirten Kuzey Filosu, geminin belirlenen programa uygun olarak seyrine devam ettiğini bildirdi.Fırkateyn mürettebatının Atlas Okyanusu'nda belirlenen bölgelerde görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceğini anlatan filo, Admiral Gorşkov'un Rusya Donanması'nın diğer filolarına ait gemilerle ve yabancı donanmaların gemileriyle bir dizi tatbikat yapacağını aktardı.Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni geliştirilmiş hipersonik Tsirkon roketleriyle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyninin suya indirilme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon roketlerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını vurgulamıştı. Bakan, roketin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-gemisi-rusyayi-dis-tehditlere-karsi-koruyacak-1065373805.html

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