https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-gemisi-rusyayi-dis-tehditlere-karsi-koruyacak-1065373805.html
Putin: Hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov gemisi Rusya’yı dış tehditlere karşı koruyacak
Putin: Hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov gemisi Rusya’yı dış tehditlere karşı koruyacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik Tsirkon roketleri ile güçlendirilmiş Admiral Gorşkov fırkateyninin yeni cephanesinin Rusya’yı potansiyel dış... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:00+0300
2023-01-04T14:00+0300
2023-01-04T14:19+0300
savunma
vladimir putin
rusya
hipersonik
tsirkon
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni geliştirilmiş hipersonik Tsirkon roketleri ile donatılan Admiral Gorşkov fırkateyninin suya indirilme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetti.Putin, Rus ordusunun savaşma potansiyelini artırmayı sürdüreceklerini de belirterek, “Rusya Federasyonu’nu gelecek on yıllarda koruyacak gelecek vaadeden yeni model silahlar ve teçhizatlar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.'Hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacak'Yenilenen fırkateynin Rus devlet televizyonunda yayınlanan suya indirilme töreninde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon roketlerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını belirtti.Şoygu roketin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı, Admiral Gorşkov fırkateynindeki cephanelerin deniz ve karadaki düşman hedeflerine karşı güçlü saldırılar düzenleyebileceğini de sözlerine ekledi.Şoygu ayrıca, savaş gemisinin Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Akdeniz’e göreve gönderileceğini kaydetti.
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vladimir putin, rusya, hipersonik, tsirkon
vladimir putin, rusya, hipersonik, tsirkon
Putin: Hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov gemisi Rusya’yı dış tehditlere karşı koruyacak
14:00 04.01.2023 (güncellendi: 14:19 04.01.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik Tsirkon roketleri ile güçlendirilmiş Admiral Gorşkov fırkateyninin yeni cephanesinin Rusya’yı potansiyel dış tehditlerden koruyacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni geliştirilmiş hipersonik Tsirkon roketleri ile donatılan Admiral Gorşkov fırkateyninin suya indirilme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetti.
Putin, Rus ordusunun savaşma potansiyelini artırmayı sürdüreceklerini de belirterek, “Rusya Federasyonu’nu gelecek on yıllarda koruyacak gelecek vaadeden yeni model silahlar ve teçhizatlar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
'Hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacak'
Yenilenen fırkateynin Rus devlet televizyonunda yayınlanan suya indirilme töreninde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon roketlerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını belirtti.
Şoygu roketin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı, Admiral Gorşkov fırkateynindeki cephanelerin deniz ve karadaki düşman hedeflerine karşı güçlü saldırılar düzenleyebileceğini de sözlerine ekledi.
Şoygu ayrıca, savaş gemisinin Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Akdeniz’e göreve gönderileceğini kaydetti.