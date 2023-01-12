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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-ukrayna-tarafi-ile-ankaradaki-gorusmelerimizde-yeni-bir-esir-takasi-anlasmasina-varmadik-1065680312.html
Rusya: Ukrayna tarafı ile Ankara’daki görüşmelerimizde yeni bir esir takası anlaşmasına varmadık
Rusya: Ukrayna tarafı ile Ankara’daki görüşmelerimizde yeni bir esir takası anlaşmasına varmadık
Rusya’nın İnsan Hakları Ombudsmanı Tatyana Moskalkova, Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında tarafların yeni... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:27+0300
2023-01-12T16:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
tatyana moskalkova
esir takası
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Rusya’nın İnsan Hakları Ombudsmanı Moskalkova, Ankara’da bu hafta gerçekleşen görüşme sırasında Ukrayna ile taraflardan her birinin karşı tarafa 40 esiri teslim etmesini içeren bir anlaşmaya vardıkları iddiasını doğrulamadı.Moskalkova, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Türk medyasında yer alan söz konusu sayının, tarafların daha önce gerçekleştirdikleri bir takas sırasında birbirlerine teslim ettikleri askerin sayısı olduğunu belirtti.Rus yetkili, “Birileri bir şeyleri yanlış anlamış olmalı. Biz geçmiş çalışmalarımızın sonuçları hakkında konuşmuştuk. Bu takaslar çoktan gerçekleşmiş olan takaslardı” dedi.Bununla beraber Moskalkova, Ankara’daki görüşmeleri sırasında Ukraynalı mevkidaşı Lubinets ile birbirleriyle yaralı askerlerin listelerini paylaştıklarını ve bunun gelecekte gerçekleşebilecek olası bir takasın hazırlığı olduğunu da sözlerine ekledi.Takas anlaşmalarının esasında ordu yetkilileri tarafından yapıldığını kaydeden Moskalkova, “Böyle takaslar hep gerçekleşiyor. Bu anlaşmalar, ordu tarafından yapılıyor ve biz de onlarla beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-rus-turk-ve-ukraynali-ombudsmanlar-yaralilar-icin-insani-koridor-acilmasini-konusmadi-1065671317.html
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rusya, ukrayna, türkiye, tatyana moskalkova, esir takası
rusya, ukrayna, türkiye, tatyana moskalkova, esir takası

Rusya: Ukrayna tarafı ile Ankara’daki görüşmelerimizde yeni bir esir takası anlaşmasına varmadık

16:27 12.01.2023
© FotoğrafTürkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri Şeref Malkoç'un başkanlığında Ankara'da görüştü
Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri Şeref Malkoç'un başkanlığında Ankara'da görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Fotoğraf
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Rusya’nın İnsan Hakları Ombudsmanı Tatyana Moskalkova, Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında tarafların yeni bir esir takası anlaşması yapmadıklarını söyledi.
Rusya’nın İnsan Hakları Ombudsmanı Moskalkova, Ankara’da bu hafta gerçekleşen görüşme sırasında Ukrayna ile taraflardan her birinin karşı tarafa 40 esiri teslim etmesini içeren bir anlaşmaya vardıkları iddiasını doğrulamadı.
Moskalkova, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Türk medyasında yer alan söz konusu sayının, tarafların daha önce gerçekleştirdikleri bir takas sırasında birbirlerine teslim ettikleri askerin sayısı olduğunu belirtti.
Rus yetkili, “Birileri bir şeyleri yanlış anlamış olmalı. Biz geçmiş çalışmalarımızın sonuçları hakkında konuşmuştuk. Bu takaslar çoktan gerçekleşmiş olan takaslardı” dedi.
Bununla beraber Moskalkova, Ankara’daki görüşmeleri sırasında Ukraynalı mevkidaşı Lubinets ile birbirleriyle yaralı askerlerin listelerini paylaştıklarını ve bunun gelecekte gerçekleşebilecek olası bir takasın hazırlığı olduğunu da sözlerine ekledi.
Takas anlaşmalarının esasında ordu yetkilileri tarafından yapıldığını kaydeden Moskalkova, “Böyle takaslar hep gerçekleşiyor. Bu anlaşmalar, ordu tarafından yapılıyor ve biz de onlarla beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Moskalkova: Rus, Türk ve Ukraynalı ombudsmanlar yaralılar için insani koridor açılmasını konuşmadı
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