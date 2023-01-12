https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-rus-turk-ve-ukraynali-ombudsmanlar-yaralilar-icin-insani-koridor-acilmasini-konusmadi-1065671317.html

Moskalkova: Rus, Türk ve Ukraynalı ombudsmanlar yaralılar için insani koridor açılmasını konuşmadı

Moskalkova: Rus, Türk ve Ukraynalı ombudsmanlar yaralılar için insani koridor açılmasını konuşmadı

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ankara'da Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'le yaptıkları... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:24+0300

2023-01-12T13:24+0300

2023-01-12T13:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tatyana moskalkova

şeref malkoç

görüşme

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Moskalkova, "Lubinets ile insan koridorlarla ilgili fikri istişare etmedik. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın belirttiği insani koridor kurulmasıyla ilgili inisiyatif hakkında herhangi bir görüş alışverişi yapmadık. İki ombudsman arasında bu konu gündeme gelmedi" dedi.Şeref Malkoç'la yaptığı görüşmede de konunun gündeme gelmediğini anlatan Moskalkova, "Bu konuyu gündeme almıyoruz. Zira küresel stratejik niteliğe sahip konular savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri, Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından istişare ediliyor. Devlet kurumlarının birbirlerinin alanlarına girmemesi, sistemli, koordineli şekilde hareket edilmesi çok önemli. O zaman sonuç elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ve Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, dün Ankara'da 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı' kapsamında bir otelde görüşmüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Şeref Bey (Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç) bir teklifte bulundu; özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması. Biz buna varız. Sadece Rusya-Ukrayna değil, aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan, Libya'dan, yaralıları getirmek suretiyle hastaneleri getirip tedavilerini yaptırıp geri döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230111/turkiye-rusya-ukrayna-kamu-denetcileri-seref-malkocun-baskanliginda-ankarada-gorustu-1065621184.html

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