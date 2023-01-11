https://sputniknews.com.tr/20230111/turkiye-rusya-ukrayna-kamu-denetcileri-seref-malkocun-baskanliginda-ankarada-gorustu-1065621184.html
Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri Şeref Malkoç'un başkanlığında Ankara'da görüştü
Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri Şeref Malkoç'un başkanlığında Ankara'da görüştü
Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri (ombudsmanlar) görüşmesi Ankara'da gerçekleşti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T11:42+0300
2023-01-11T11:42+0300
2023-01-11T11:42+0300
türkiye
kamu denetçiliği kurumu
türkiye
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ve Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova'yı Ankara'da bir otelde ağırladı.
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kamu denetçiliği kurumu, türkiye, rusya, ukrayna
kamu denetçiliği kurumu, türkiye, rusya, ukrayna
Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri Şeref Malkoç'un başkanlığında Ankara'da görüştü
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Türkiye, Rusya, Ukrayna kamu denetçileri (ombudsmanlar) görüşmesi Ankara'da gerçekleşti.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ve Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova'yı Ankara'da bir otelde ağırladı.