https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-36-ingiliz-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1065674636.html

Rusya, 36 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Rusya, 36 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanlar, askeri yetkililer ve gazeteciler de dahil 36 İngiliz vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiğini ve Rusya'ya... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T14:20+0300

2023-01-12T14:20+0300

2023-01-12T14:20+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

giriş yasağı

yaptırım

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İngiltere hükümetinin kişisel yaptırımlar mekanizmasını aktif şekilde kullanmaya devam ettiğini ve Rusya'yı itibarsızlaştırmak ve uluslararası arenadan tecrit etmek amacıyla yoğun bir propaganda kampanyası yürüttüğünün altını çizen bakanlık, Londra'nın Rusya karşıtı çizgisi nedeniyle bakanlar, askeri yetkililer ve gazeteciler de dahil 36 İngiliz vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini vurguladı.Yapıcı diyaloğu bilinçli olarak reddeden Londra'nın cepheleşme politikasına devam ettiğini, ABD'yle birlikte Rusya'yla ilgili yalan haberler yaydığını ve Rusofobiiy körüklediğini kaydeden bakanlık, "İngiliz yetkililerin hasmane eylemlerinin ve saldırgan söylemlerinin yanıtsız bırakılmayacağını, neo-Nazi Kiev rejimine verilen desteğin (Kiev'in) Batılı efendilerine pahalıya mal olacağını hatırlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221209/ingiltere-basbakani-sunaktan-ukrayna-lideri-zelenskiye-yeni-hava-savunma-fuze-sozu-1064397451.html

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ingiltere, rusya, giriş yasağı, yaptırım