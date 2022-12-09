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https://sputniknews.com.tr/20221209/ingiltere-basbakani-sunaktan-ukrayna-lideri-zelenskiye-yeni-hava-savunma-fuze-sozu-1064397451.html
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna lideri Zelenskiy’e yeni hava savunma füze sözü
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna lideri Zelenskiy’e yeni hava savunma füze sözü
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, önümüzdeki haftalarda yeni uçaksavar toplar ve hava savunma... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
dünya
rusya
ukrayna
ingiltere
rusya savunma bakanlığı
rusya olimpiyat komitesi (roc)
rishi sunak
vladimir zelenskiy
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İngiltere Hükümeti’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başbakan, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya yeni uçaksavar toplar ve kısa menzilli hava savunma füzelerinin teslim edileceğini söyledi” ifadesine yer verildi.İki ülke liderlerinin Rusya’nın Ukrayna’daki altyapıya düzenlediği saldırıları değerlendirdiği aktarıldı.
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rusya, ukrayna, ingiltere, rusya savunma bakanlığı, rusya olimpiyat komitesi (roc), rishi sunak, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, ingiltere, rusya savunma bakanlığı, rusya olimpiyat komitesi (roc), rishi sunak, vladimir zelenskiy

İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna lideri Zelenskiy’e yeni hava savunma füze sözü

22:25 09.12.2022
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, önümüzdeki haftalarda yeni uçaksavar toplar ve hava savunma füzeleri sağlama sözünü verdi.
İngiltere Hükümeti’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başbakan, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya yeni uçaksavar toplar ve kısa menzilli hava savunma füzelerinin teslim edileceğini söyledi” ifadesine yer verildi.
İki ülke liderlerinin Rusya’nın Ukrayna’daki altyapıya düzenlediği saldırıları değerlendirdiği aktarıldı.
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