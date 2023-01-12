https://sputniknews.com.tr/20230112/pfdk-kararlari-aciklandi-irfan-can-kahveciye-2-mac-ceza-1065681840.html

PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T17:06+0300

2023-01-12T17:06+0300

2023-01-12T17:06+0300

spor

fenerbahçe

irfan can kahveci

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/04/1051448935_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_66ac1f0dec32dd127101a72accb46a5d.jpg

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları açıklandı.PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye iki maç ceza verdi.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Kahveci Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20230112/samet-akaydin-fenerbahce-ile-imzaladi-besiktas-weghorst-ile-yollari-ayirdi-1065681465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, irfan can kahveci, ceza