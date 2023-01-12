https://sputniknews.com.tr/20230112/pfdk-kararlari-aciklandi-irfan-can-kahveciye-2-mac-ceza-1065681840.html
PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:06+0300
2023-01-12T17:06+0300
2023-01-12T17:06+0300
spor
fenerbahçe
irfan can kahveci
ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları açıklandı.PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye iki maç ceza verdi.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Kahveci Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230112/samet-akaydin-fenerbahce-ile-imzaladi-besiktas-weghorst-ile-yollari-ayirdi-1065681465.html
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fenerbahçe, irfan can kahveci, ceza
fenerbahçe, irfan can kahveci, ceza
PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
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PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları açıklandı.
PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye iki maç ceza verdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Kahveci Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyecek.