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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/samet-akaydin-fenerbahce-ile-imzaladi-besiktas-weghorst-ile-yollari-ayirdi-1065681465.html
Samet Akaydın Fenerbahçe ile imzaladı, Beşiktaş Weghorst ile yolları ayırdı
Samet Akaydın Fenerbahçe ile imzaladı, Beşiktaş Weghorst ile yolları ayırdı
Beşiktaş’ta bir süredir adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst’un sözleşmesi fesh edildi. Fenerbahçe ise stoper mevkisine sezonun dikkat çeken... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:01+0300
2023-01-12T17:01+0300
veri maç
radyo
galatasaray
beşiktaş
fenerbahçe
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Sezon başında Burnley’den Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen Wout Wehgorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş formasıyla 18 haftada 8 gol kaydeden Hollandalı golcünün ismi bir süredir Manchester United ile anılıyordu. Weghorst’un Manchester’a transferinden Beşiktaş’ın 3 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor. Bu sezon geride kalan 18 haftada 8 gol kaydeden Hollandalı futbolcu taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Weghorst’un gol beklentisi 9.34 olurken golcü oyuncu gol beklentisinin altında gol katkısı vermiş oldu.Fenerbahçe ise stoper mevkisini Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile güçlendirdi. Oyuncunun transferi için 3.7 milyon Euro ücret ödenirken, 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı da masaya yatırıldı. Oyuncu yüzde 86 pas başarısı gösterirken, 88 ikili mücadele kazandı. Hava toplarındaki başarı yüzdesi ise yüzde 59.Programda karşılaşmalar 15-30-45-60-75 ve 90. dakikalara ayrılırken “Maçlar bu dakikalarda sona erseydi hangi takım lider olurdur?” sorusu soruldu. İlginç sonuçların çıktığı istatistiğe göre maçlar 15. dakikada sona erseydi Galatasaray lider oluyordu. 30. dakikada sona erse liderlik koltuğunda Fenerbahçe oturmuş olacaktı. İlk yarıda maçlar bitmiş olsa yine lider Galatasaray.Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ayrıca Türkiye’de en çok kupa kazanan futbolcular da listelenirken, Türk futbol tarihine geçmiş birçok isim anıldı.
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radyo, galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe
radyo, galatasaray, beşiktaş, fenerbahçe

Samet Akaydın Fenerbahçe ile imzaladı, Beşiktaş Weghorst ile yolları ayırdı

17:01 12.01.2023
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Veri Maç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Ata Arslan
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Çağlar Öner
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Beşiktaş’ta bir süredir adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst’un sözleşmesi fesh edildi. Fenerbahçe ise stoper mevkisine sezonun dikkat çeken isimlerinden Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ı dahil etti.
Sezon başında Burnley’den Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen Wout Wehgorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş formasıyla 18 haftada 8 gol kaydeden Hollandalı golcünün ismi bir süredir Manchester United ile anılıyordu. Weghorst’un Manchester’a transferinden Beşiktaş’ın 3 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor. Bu sezon geride kalan 18 haftada 8 gol kaydeden Hollandalı futbolcu taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Weghorst’un gol beklentisi 9.34 olurken golcü oyuncu gol beklentisinin altında gol katkısı vermiş oldu.
Fenerbahçe ise stoper mevkisini Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile güçlendirdi. Oyuncunun transferi için 3.7 milyon Euro ücret ödenirken, 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı da masaya yatırıldı. Oyuncu yüzde 86 pas başarısı gösterirken, 88 ikili mücadele kazandı. Hava toplarındaki başarı yüzdesi ise yüzde 59.
Programda karşılaşmalar 15-30-45-60-75 ve 90. dakikalara ayrılırken “Maçlar bu dakikalarda sona erseydi hangi takım lider olurdur?” sorusu soruldu. İlginç sonuçların çıktığı istatistiğe göre maçlar 15. dakikada sona erseydi Galatasaray lider oluyordu. 30. dakikada sona erse liderlik koltuğunda Fenerbahçe oturmuş olacaktı. İlk yarıda maçlar bitmiş olsa yine lider Galatasaray.
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ayrıca Türkiye’de en çok kupa kazanan futbolcular da listelenirken, Türk futbol tarihine geçmiş birçok isim anıldı.
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