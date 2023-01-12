Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen'den açıklama: 'Dersine çalışmamış, hata yaptı'

"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."