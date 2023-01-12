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Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen'den açıklama: 'Dersine çalışmamış, hata yaptı'
Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen'den açıklama: 'Dersine çalışmamış, hata yaptı'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına konu olan Emin Şen "Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:23+0300
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politika
özgür özel
emin şen
ak parti
içişleri bakanlığı
memur
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şirket
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter, Telegram gibi sosyal ağlardaki 'troll orduları'nın Emin Şen adında biri tarafından yönetildiğini iddia etti.Emin Şen, Özel'in iddialarına ilişkin Odatv'ye konuştu.'Özgür Özel'in dersine iyi çalışmadığını' ifade eden Emin Şen şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230112/chpli-ozgur-ozel-icisleri-bakani-suleyman-soylu-ile-ilgili-dosyayi-acikliyor-1065668593.html
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özgür özel, emin şen, ak parti, içişleri bakanlığı, memur, troller, şirket
özgür özel, emin şen, ak parti, içişleri bakanlığı, memur, troller, şirket

Özgür Özel’in iddialarına konu olan Emin Şen'den açıklama: 'Dersine çalışmamış, hata yaptı'

15:23 12.01.2023 (güncellendi: 15:26 12.01.2023)
© AA / Binnur Ege GürünÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA / Binnur Ege Gürün
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına konu olan Emin Şen "Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk doğru değil" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter, Telegram gibi sosyal ağlardaki 'troll orduları'nın Emin Şen adında biri tarafından yönetildiğini iddia etti.
Emin Şen, Özel'in iddialarına ilişkin Odatv'ye konuştu.
'Özgür Özel'in dersine iyi çalışmadığını' ifade eden Emin Şen şunları söyledi:
"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
POLİTİKA
CHP'li Özgür Özel'den Bakan Soylu'ya 'trol ordusu' suçlaması
13:37
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