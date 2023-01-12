https://sputniknews.com.tr/20230112/chpli-ozgur-ozel-icisleri-bakani-suleyman-soylu-ile-ilgili-dosyayi-acikliyor-1065668593.html

CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili dosyayı açıkladı: Troll ordusunu Emin Şen yönetiyor

CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili dosyayı açıkladı: Troll ordusunu Emin Şen yönetiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir dosyayı kamuoyu ile paylaştı. Özel, 'troll orduları'nın Emin Şen adında biri... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:37+0300

2023-01-12T13:37+0300

2023-01-12T14:11+0300

politika

özgür özel

süleyman soylu

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Özgür Özel, "Nasıl bir 'suç işleri bakanı' ile karşı karşıya olduğumuzu anlatmak istiyorum" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili bir dosyayı kamuoyu ile paylaştı. Özel, "Türkiye'de sokaklarda, siyasette yaşananlar düşünüldüğünde açıklayacaklarımızı biz açıklayacak durumda olmazsak üç arkadaşımıza bırakız demiştik. Dünden beri Türkiye'de önemli bir gündem haline geldi" ifadelerini kullanarak şu açıklamalarda bulundu:"Bugüne kadar hep Soylu'ya sorular sorduk, cevaplar bekledik ama bugün Soylu'ya soru sormayacağız, verebileceği cevap olduğunu da düşünmüyoruz. Çok konuşulan, iddia edilen bir meseleyi ispat etmeye geldik.Merkez sağın prensinin AK Parti yolculuğundaki taşıyıcının FETÖ olduğuna şüphe yok. Akademisyen Vedat Demir ile bağlantısını anlatmıştık, bir kelime cevap veremeyip 'o zamanlar iltisakı yoktu' demişti. Sen Gülen'i ziyarete gittin mi diye sorduğumuzda 'hayır' demedi hiçbir zaman. Kendisi 51 ildeki kampanyasının finansmanını yapanlar tarafından AK Partiye lanse edildiği süreçte Demokrat Parti'den ihraç yaşadı. Kendisi, FETÖ'den dolayı ilk sivil ve siyasi ihraçtır. O ihraç süreci ve sonrasında yaşananların bugün hayatımızı ne hale getirdiğini, bunu nasıl yönettiklerini konuşmaya başlayacağız. 2012'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu, sonra Çalışma Bakanı, sonra İçişleri Bakanı... İçişleri Bakanı olduktan beri onun bir troll ordusu olduğunu biliyoruz. TC'nin unutulmaz içişleri bakanları var, her siyasi gelenekten.vŞüphesiz Soylu da unutulmayacak. Bugün Soylu'nun itibar suikastlerinin, dezenformasyonların nasıl yapıldığını, nasıl usülsüzlük ağı ile finanse edildiğini kanıtlayacağız.Kendisi ve yardımcısı, İBB'de çalışanların yakınları üzerinden "terör örgütü irtibatlısı" yaftası yapıştırdığında bizde olan bir bilgiyi sormuş "Çataklı'nın FETÖ firarisi kardeşi ne olacak" demiştik. Soylu, 7 - 8 yıldır küsler diyor. Ertesi gün Çataklı, kardeşinin yılbaşı için geldiğini, ifade verdiğini söylüyor. Gözaltına alındı mı, savcının karşısına çıktı mı, Türkiye'de mi Paris'te mi buna yanıt vermediler.Soylu'nun troll orduları nasıl oluşmuş, yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim: Emin Şen...Emin Şen, 4 Ekim 2016'dan itibaren bakan danışmanıdır. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Soylu, AK Parti'de teşkilatlardan sorumlu yardımcıyken...Geriye gidildiğinde Soylu'nun teşkilata talimatıyla her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitiminin verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz. Biz ne zamandır birlikteler dediğimizde, sosyal medya üzerinde o zamanlar FETÖ ile irtibatını koparmadığında bu fotoğraf üzerinden de atışmışlar, biz kendisini Trabzon milletvekilleri ile 2013 yılında muhtemelen Trabzon'da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. "Eminimsi" bilgisayarın mouseunu kullanıyor, Soylu ile vekillerle bir sunum izliyorlar. 2020'de birlikteler, Kültür Bakanlığı ile yaptıkları bir kamu spotu çekimi için de birlikteler.Peki, bu Emin Şen'in ticari bir tarafı var mıdır deyince "olmaz" demeniz lazım. Çünkü açık bir şey var. Devlet memurları kanunu madde 28: Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de devlet memurlarının şirket kurma yasaklarına ve şirketin türü ne olursa olsun yönetici olma yasağına tabidir. Yine de bakalım...Emin Şen'e ait Native Teknoloji diye bir firma göreceğiz. Kendisine ait olan, yöneticisinin de kendisi olduğu bir şirket. Bu şirkette Erkan Gül, Emin Şen ve Burak Gül var.Bir şirket daha var ki, 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş, bugüne kadar hep hissedarı ve yöneticisi. Devlet Memurları Kanunu, bakan müşavirlerini bu işten men ediyor ama 12 yıldır bu suçu işliyor. 12 yıldır ortakları var."CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak” demişti.

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özgür özel, süleyman soylu