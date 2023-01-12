https://sputniknews.com.tr/20230112/icisleri-bakanligi-ozgur-ozelin-ismini-zikrettigi-emin-sen-bakan-musaviri-gorevinde-degil-1065675234.html
İçişleri Bakanlığı: Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, bakan müşaviri görevinde değil
İçişleri Bakanlığı: Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, bakan müşaviri görevinde değil
İçişleri Bakanlığı, "Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, bakan müşaviri görevinde değil" açıklamasında bulundu. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T14:26+0300
2023-01-12T14:26+0300
2023-01-12T14:28+0300
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içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı: Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, bakan müşaviri görevinde değil
14:26 12.01.2023 (güncellendi: 14:28 12.01.2023) Abone ol
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İçişleri Bakanlığı, "Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen, bakan müşaviri görevinde değil" açıklamasında bulundu.