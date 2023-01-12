https://sputniknews.com.tr/20230112/nasa-yasama-elverisli-bir-gezegen-kesfetti-1065655255.html
NASA yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
NASA yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede 'TOI 700 e' adı verilen yaşama elverişli bir gezegen keşfetti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T00:26+0300
2023-01-12T00:26+0300
2023-01-12T00:26+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
gezegen
uzay
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tess
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NASA, dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti.NASA'nın açıklamasına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nın 'yaşama elverişli bölgesinde' bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.Açıklamaya göre, 'TOI 700 e' adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor.NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biri" ifadesini kullandı.Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen 'TOI 700 e' öte gezegeninin, bir önceki keşif 'TOI 700 d'den yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.Uzmanlar, daha önce 'TOI 700' isimli sistemde 'TOI 700 b, c ve d' olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.Öte gezegen avcısı TESSHer biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri 'geçiş' denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.'Geçiş' bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/sogutma-sistemi-hasar-alan-soyuz-ms-22-uzay-araci-murettebatsiz-donecek-1065647831.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), gezegen, uzay, dünya, keşif, tess
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), gezegen, uzay, dünya, keşif, tess
NASA yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede 'TOI 700 e' adı verilen yaşama elverişli bir gezegen keşfetti.
NASA, dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti.
NASA'nın açıklamasına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nın 'yaşama elverişli bölgesinde' bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.
Açıklamaya göre, 'TOI 700 e' adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor.
NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biri" ifadesini kullandı.
Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen 'TOI 700 e' öte gezegeninin, bir önceki keşif 'TOI 700 d'den yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.
Uzmanlar, daha önce 'TOI 700' isimli sistemde 'TOI 700 b, c ve d' olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.
TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.
Öte gezegen avcısı TESS
Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri 'geçiş' denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.
'Geçiş' bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.
Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.