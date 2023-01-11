https://sputniknews.com.tr/20230111/sogutma-sistemi-hasar-alan-soyuz-ms-22-uzay-araci-murettebatsiz-donecek-1065647831.html

Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracı mürettebatsız dönecek

Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracı mürettebatsız dönecek

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 uzay aracın içinde mürettebat olmadan Dünya’ya döneceğini... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T20:08+0300

2023-01-11T20:08+0300

2023-01-11T20:08+0300

kozmonot

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Devlet Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Borisov, “Geminin durumuna yönelik analiz, termal hesaplamalar ve teknik dokümantasyon dikkate alınarak Soyuz MS-22 uzay aracının insansız olarak inmesi gerektiği sonucuna varıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kritik durumun meydana gelmesi halinde, mürettebatın tahliyesi için geminin kullanma olasılığı Devlet Komisyonu’nun ayrı bir kararıyla belirlenecek” ifadesini kullandı.Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin ile NASA astronotu Frank Rubio’nun uzayda kalma süresinin uzatılmasına karar verildiğini bildiren Roscosmos Başkanı, “NASA temsilcileri, salı günü düzenlenen Baş Tasarımcılar Konseyi’nin vardığı sonuçlarla katıldıklarını bildirdi ve gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını doğruladı” dedi.Borisov, mürettebatın geri dönmesi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na 20 Şubat 2023 tarihinde Soyuz MS-23 uzay aracının insansız olarak gönderileceğini bildirdi.Roscosmos, 15 Aralık 2022 tarihinde, Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurmuştu.

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