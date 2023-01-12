https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ankarada-ukraynali-ombudsmanla-ucuncu-gorusme-gerceklesti-1065692764.html
Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti
Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile üçüncü tur görüşme sırasında, sivillere karşılıklı yardımla ilgili... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:39+0300
2023-01-12T23:39+0300
2023-01-12T23:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ombudsman
insan hakları
ankara
türkiye
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d622451e7615dda11666ee59d1490ed.jpg
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı ombudsmanla müzakerelerin üçüncü turu gerçekleşti. Ailelerin bulunduğu yerin tespiti ve ailelerin birleşmesi dahil karşılıklı olarak sivillere yardımın sağlanmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye yazdı.Ankara’daki '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katılan Moskalkova, konferans kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü ombudsman görüşmesine katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ukraynadaki-nato-silahlarinin-menzilindeki-artis-tehlikeli-1065688624.html
rusya
ukrayna
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_690a5da5bf22b23f69455970738b5497.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ombudsman, insan hakları, ankara, türkiye, görüşme
rusya, ukrayna, ombudsman, insan hakları, ankara, türkiye, görüşme
Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti
23:39 12.01.2023 (güncellendi: 23:40 12.01.2023) Abone ol
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile üçüncü tur görüşme sırasında, sivillere karşılıklı yardımla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı ombudsmanla müzakerelerin üçüncü turu gerçekleşti. Ailelerin bulunduğu yerin tespiti ve ailelerin birleşmesi dahil karşılıklı olarak sivillere yardımın sağlanmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye yazdı.
Ankara’daki '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katılan Moskalkova, konferans kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü ombudsman görüşmesine katıldı.