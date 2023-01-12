https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ankarada-ukraynali-ombudsmanla-ucuncu-gorusme-gerceklesti-1065692764.html

Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti

Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti

Rusya İnsan Hakları yetkilisi Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile üçüncü tur görüşme sırasında, sivillere karşılıklı yardımla ilgili... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T23:39+0300

2023-01-12T23:39+0300

2023-01-12T23:40+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ombudsman

insan hakları

ankara

türkiye

görüşme

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Rusya İnsan Hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı ombudsmanla müzakerelerin üçüncü turu gerçekleşti. Ailelerin bulunduğu yerin tespiti ve ailelerin birleşmesi dahil karşılıklı olarak sivillere yardımın sağlanmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye yazdı.Ankara’daki '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katılan Moskalkova, konferans kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü ombudsman görüşmesine katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ukraynadaki-nato-silahlarinin-menzilindeki-artis-tehlikeli-1065688624.html

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