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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ankarada-ukraynali-ombudsmanla-ucuncu-gorusme-gerceklesti-1065692764.html
Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti
Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile üçüncü tur görüşme sırasında, sivillere karşılıklı yardımla ilgili... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:39+0300
2023-01-12T23:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ombudsman
insan hakları
ankara
türkiye
görüşme
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Rusya İnsan Hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı ombudsmanla müzakerelerin üçüncü turu gerçekleşti. Ailelerin bulunduğu yerin tespiti ve ailelerin birleşmesi dahil karşılıklı olarak sivillere yardımın sağlanmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye yazdı.Ankara’daki '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katılan Moskalkova, konferans kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü ombudsman görüşmesine katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ukraynadaki-nato-silahlarinin-menzilindeki-artis-tehlikeli-1065688624.html
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rusya, ukrayna, ombudsman, insan hakları, ankara, türkiye, görüşme
rusya, ukrayna, ombudsman, insan hakları, ankara, türkiye, görüşme

Moskalkova: Ankara’da Ukraynalı ombudsmanla üçüncü görüşme gerçekleşti

23:39 12.01.2023 (güncellendi: 23:40 12.01.2023)
© Sputnik / Михаил Метцель / Multimedya arşivine gidinRusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya İnsan Hakları yetkilisi Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile üçüncü tur görüşme sırasında, sivillere karşılıklı yardımla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.
Rusya İnsan Hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı ombudsmanla müzakerelerin üçüncü turu gerçekleşti. Ailelerin bulunduğu yerin tespiti ve ailelerin birleşmesi dahil karşılıklı olarak sivillere yardımın sağlanmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye yazdı.
Ankara’daki '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu uluslararası konferansa katılan Moskalkova, konferans kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü ombudsman görüşmesine katıldı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli
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