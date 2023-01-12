https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ukraynadaki-nato-silahlarinin-menzilindeki-artis-tehlikeli-1065688624.html
Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli
Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Rusya ve sivillere karşı kullanılan daha... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:38+0300
2023-01-12T21:38+0300
2023-01-12T21:38+0300
dünya
nato
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Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artışı tehlikeli olarak nitelendiren Moskalkova, “Şubat 2022'den bu yana, ABD ve Batı tarafından sağlanan silahların da kullanıldığı bombalamalar sonucunda 50'si çocuk olmak üzere 8 bin 800 sivil öldürüldü. 344'ü çocuk 6 bin 500 bin kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Moskalkova, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun başlangıcından itibaren, insanlara yardım etmeye yönelik bir insani yardım koridoru oluşturulması için Ukraynalı mevkidaşına başvuruda bulunduğunu, ancak destek yerine ortak misyonu çıkmaza sokan ‘nefret ve soykırım dili’ ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.Moskalkova daha önce, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile yaptıkları görüşmede, kayıp kişilerin aranması ve karşılıklı olarak çocukların ailelerine teslim edilmesi konusunda somut sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bu diyaloğun siyasileştirilmemesi, sadece insani ve insan hakları ilkelerine dayandırılmasının önemli olduğunu ifade etmişti.
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nato
Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Rusya ve sivillere karşı kullanılan daha uzun menzilli silahlar tedarik ettiğini belirtti.
Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artışı tehlikeli olarak nitelendiren Moskalkova, “Şubat 2022'den bu yana, ABD ve Batı tarafından sağlanan silahların da kullanıldığı bombalamalar sonucunda 50'si çocuk olmak üzere 8 bin 800 sivil öldürüldü. 344'ü çocuk 6 bin 500 bin kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.
Moskalkova, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun başlangıcından itibaren, insanlara yardım etmeye yönelik bir insani yardım koridoru oluşturulması için Ukraynalı mevkidaşına başvuruda bulunduğunu, ancak destek yerine ortak misyonu çıkmaza sokan ‘nefret ve soykırım dili’ ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.
Moskalkova daha önce, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile yaptıkları görüşmede, kayıp kişilerin aranması ve karşılıklı olarak çocukların ailelerine teslim edilmesi konusunda somut sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bu diyaloğun siyasileştirilmemesi, sadece insani ve insan hakları ilkelerine dayandırılmasının önemli olduğunu ifade etmişti.