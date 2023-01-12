https://sputniknews.com.tr/20230112/moskalkova-ukraynadaki-nato-silahlarinin-menzilindeki-artis-tehlikeli-1065688624.html

Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli

Moskalkova: Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artış tehlikeli

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Rusya ve sivillere karşı kullanılan daha... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T21:38+0300

2023-01-12T21:38+0300

2023-01-12T21:38+0300

dünya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779790_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_db1c30ded7571021ea0f11d4ced7488d.jpg

Ukrayna'daki NATO silahlarının menzilindeki artışı tehlikeli olarak nitelendiren Moskalkova, “Şubat 2022'den bu yana, ABD ve Batı tarafından sağlanan silahların da kullanıldığı bombalamalar sonucunda 50'si çocuk olmak üzere 8 bin 800 sivil öldürüldü. 344'ü çocuk 6 bin 500 bin kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Moskalkova, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun başlangıcından itibaren, insanlara yardım etmeye yönelik bir insani yardım koridoru oluşturulması için Ukraynalı mevkidaşına başvuruda bulunduğunu, ancak destek yerine ortak misyonu çıkmaza sokan ‘nefret ve soykırım dili’ ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.Moskalkova daha önce, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile yaptıkları görüşmede, kayıp kişilerin aranması ve karşılıklı olarak çocukların ailelerine teslim edilmesi konusunda somut sonuçlar elde ettiklerini belirterek, bu diyaloğun siyasileştirilmemesi, sadece insani ve insan hakları ilkelerine dayandırılmasının önemli olduğunu ifade etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato