Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230112/microsoftta-calisanlara-sinirsiz-izin-donemi-1065672815.html
Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi
Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi
Microsoft, ABD'deki tam zamanlı çalışan tüm personeline sınırsız izin hakkı tanıdı. Çalışanlara, şimdiye kadar kullanmadıkları izinlerin parası da verilecek. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T13:50+0300
2023-01-12T13:56+0300
yaşam
microsoft
izin
personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/09/1042617792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e491b64914b780ff61f72e830dcdc338.jpg
Dünyanın sayılı teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft, çalışanlarına sınırsız izin hakkı tanıyacağını açıkladı.Söz konusu haktan ABD'de dışındaki çalışanlar ve saatlik ücret alanlar mahrum kalacak. Şirket, bunun federal ve eyalet düzeyindeki ücret ve saat uygulamalarından kaynaklandığını belirtti.Yeni sistemle şirket çalışanlarının izin takibi yapmalarına gerek kalmayacak ve çalışanlar istediği zaman izne çıkabilecek.'İhtiyari izin' adı verilen sistemle çalışanlara 10 günlük iş seyahati izni, ölüm izni, akıl sağlığı izni, hastalık izni ve jüri görevi izni sunulacak.Öte yandan kullanmadığı izni bulunan çalışanlar nisan ayında bu izinlerin ücretini alacak.'İşler büyük ölçüde değişti'Şirketin insan kaynakları departmanı sorumlusu Kathlean Hogan, personele gönderdiği e-postada, "İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız büyük ölçüde değişti" dedi.Hogan, söz konusu kararın şirketin çalışma politikasında yaşanan değişiklikle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Salesforce, Oracle ve Netflix gibi teknoloji ve medya devleri de aynı uygulamayı devreye koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221230/arastirma-uzaktan-calisanlar-eskiye-nazaran-daha-fazla-calisiyor-1065217349.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/09/1042617792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2c1c050d17c62b7eb417ebd91d54858a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
microsoft, izin, personel
microsoft, izin, personel

Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi

13:50 12.01.2023 (güncellendi: 13:56 12.01.2023)
© AFP 2023 / Jeenah MoonMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Jeenah Moon
Abone olTelegram
Microsoft, ABD'deki tam zamanlı çalışan tüm personeline sınırsız izin hakkı tanıdı. Çalışanlara, şimdiye kadar kullanmadıkları izinlerin parası da verilecek.
Dünyanın sayılı teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft, çalışanlarına sınırsız izin hakkı tanıyacağını açıkladı.
Söz konusu haktan ABD'de dışındaki çalışanlar ve saatlik ücret alanlar mahrum kalacak. Şirket, bunun federal ve eyalet düzeyindeki ücret ve saat uygulamalarından kaynaklandığını belirtti.
Yeni sistemle şirket çalışanlarının izin takibi yapmalarına gerek kalmayacak ve çalışanlar istediği zaman izne çıkabilecek.
'İhtiyari izin' adı verilen sistemle çalışanlara 10 günlük iş seyahati izni, ölüm izni, akıl sağlığı izni, hastalık izni ve jüri görevi izni sunulacak.
Öte yandan kullanmadığı izni bulunan çalışanlar nisan ayında bu izinlerin ücretini alacak.

'İşler büyük ölçüde değişti'

Şirketin insan kaynakları departmanı sorumlusu Kathlean Hogan, personele gönderdiği e-postada, "İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız büyük ölçüde değişti" dedi.
Hogan, söz konusu kararın şirketin çalışma politikasında yaşanan değişiklikle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Salesforce, Oracle ve Netflix gibi teknoloji ve medya devleri de aynı uygulamayı devreye koymuştu.
Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
YAŞAM
Araştırma: Uzaktan çalışanlar eskiye nazaran daha fazla çalışıyor
30 Aralık 2022, 14:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала