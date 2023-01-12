https://sputniknews.com.tr/20230112/microsoftta-calisanlara-sinirsiz-izin-donemi-1065672815.html

Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi

Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi

Microsoft, ABD'deki tam zamanlı çalışan tüm personeline sınırsız izin hakkı tanıdı. Çalışanlara, şimdiye kadar kullanmadıkları izinlerin parası da verilecek. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:50+0300

2023-01-12T13:50+0300

2023-01-12T13:56+0300

yaşam

microsoft

izin

personel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/09/1042617792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e491b64914b780ff61f72e830dcdc338.jpg

Dünyanın sayılı teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft, çalışanlarına sınırsız izin hakkı tanıyacağını açıkladı.Söz konusu haktan ABD'de dışındaki çalışanlar ve saatlik ücret alanlar mahrum kalacak. Şirket, bunun federal ve eyalet düzeyindeki ücret ve saat uygulamalarından kaynaklandığını belirtti.Yeni sistemle şirket çalışanlarının izin takibi yapmalarına gerek kalmayacak ve çalışanlar istediği zaman izne çıkabilecek.'İhtiyari izin' adı verilen sistemle çalışanlara 10 günlük iş seyahati izni, ölüm izni, akıl sağlığı izni, hastalık izni ve jüri görevi izni sunulacak.Öte yandan kullanmadığı izni bulunan çalışanlar nisan ayında bu izinlerin ücretini alacak.'İşler büyük ölçüde değişti'Şirketin insan kaynakları departmanı sorumlusu Kathlean Hogan, personele gönderdiği e-postada, "İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız büyük ölçüde değişti" dedi.Hogan, söz konusu kararın şirketin çalışma politikasında yaşanan değişiklikle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Salesforce, Oracle ve Netflix gibi teknoloji ve medya devleri de aynı uygulamayı devreye koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221230/arastirma-uzaktan-calisanlar-eskiye-nazaran-daha-fazla-calisiyor-1065217349.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

microsoft, izin, personel