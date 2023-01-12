https://sputniknews.com.tr/20230112/microsoftta-calisanlara-sinirsiz-izin-donemi-1065672815.html
Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi
Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi
Microsoft, ABD'deki tam zamanlı çalışan tüm personeline sınırsız izin hakkı tanıdı. Çalışanlara, şimdiye kadar kullanmadıkları izinlerin parası da verilecek. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T13:50+0300
2023-01-12T13:50+0300
2023-01-12T13:56+0300
yaşam
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izin
personel
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Dünyanın sayılı teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft, çalışanlarına sınırsız izin hakkı tanıyacağını açıkladı.Söz konusu haktan ABD'de dışındaki çalışanlar ve saatlik ücret alanlar mahrum kalacak. Şirket, bunun federal ve eyalet düzeyindeki ücret ve saat uygulamalarından kaynaklandığını belirtti.Yeni sistemle şirket çalışanlarının izin takibi yapmalarına gerek kalmayacak ve çalışanlar istediği zaman izne çıkabilecek.'İhtiyari izin' adı verilen sistemle çalışanlara 10 günlük iş seyahati izni, ölüm izni, akıl sağlığı izni, hastalık izni ve jüri görevi izni sunulacak.Öte yandan kullanmadığı izni bulunan çalışanlar nisan ayında bu izinlerin ücretini alacak.'İşler büyük ölçüde değişti'Şirketin insan kaynakları departmanı sorumlusu Kathlean Hogan, personele gönderdiği e-postada, "İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız büyük ölçüde değişti" dedi.Hogan, söz konusu kararın şirketin çalışma politikasında yaşanan değişiklikle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Salesforce, Oracle ve Netflix gibi teknoloji ve medya devleri de aynı uygulamayı devreye koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221230/arastirma-uzaktan-calisanlar-eskiye-nazaran-daha-fazla-calisiyor-1065217349.html
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microsoft, izin, personel
microsoft, izin, personel
Microsoft'ta çalışanlara 'sınırsız izin' dönemi
13:50 12.01.2023 (güncellendi: 13:56 12.01.2023) Abone ol
Microsoft, ABD'deki tam zamanlı çalışan tüm personeline sınırsız izin hakkı tanıdı. Çalışanlara, şimdiye kadar kullanmadıkları izinlerin parası da verilecek.
Dünyanın sayılı teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft, çalışanlarına sınırsız izin hakkı tanıyacağını açıkladı.
Söz konusu haktan ABD'de dışındaki çalışanlar ve saatlik ücret alanlar mahrum kalacak. Şirket, bunun federal ve eyalet düzeyindeki ücret ve saat uygulamalarından kaynaklandığını belirtti.
Yeni sistemle şirket çalışanlarının izin takibi yapmalarına gerek kalmayacak ve çalışanlar istediği zaman izne çıkabilecek.
'İhtiyari izin' adı verilen sistemle çalışanlara 10 günlük iş seyahati izni, ölüm izni, akıl sağlığı izni, hastalık izni ve jüri görevi izni sunulacak.
Öte yandan kullanmadığı izni bulunan çalışanlar nisan ayında bu izinlerin ücretini alacak.
'İşler büyük ölçüde değişti'
Şirketin insan kaynakları departmanı sorumlusu Kathlean Hogan, personele gönderdiği e-postada, "İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız büyük ölçüde değişti" dedi.
Hogan, söz konusu kararın şirketin çalışma politikasında yaşanan değişiklikle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Salesforce, Oracle ve Netflix gibi teknoloji ve medya devleri de aynı uygulamayı devreye koymuştu.