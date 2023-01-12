https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-disisleri-bakanindan-pkkli-grubun-stockholmde-hakaret-icerikli-eylemine-tepki-igrenc-1065683192.html

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki: 'İğrenç'

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki: 'İğrenç'

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde gerçekleştirdiği nefret içerikli eyleme 'iğrenç'... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T18:13+0300

2023-01-12T18:13+0300

2023-01-12T18:40+0300

isveç

pkk

recep tayyip erdoğan

tobias billström

dünya

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PKK destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı eyleme sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/iletisim-baskani-altun-isvec-makamlari-terore-karsi-gerekli-adimlari-en-kisa-surede-atmali-1065682530.html

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isveç, pkk, recep tayyip erdoğan, tobias billström