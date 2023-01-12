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İsveç Dışişleri Bakanı'ndan PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki: 'İğrenç'
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki: 'İğrenç'
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde gerçekleştirdiği nefret içerikli eyleme 'iğrenç'... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:13+0300
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isveç
pkk
recep tayyip erdoğan
tobias billström
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PKK destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı eyleme sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/iletisim-baskani-altun-isvec-makamlari-terore-karsi-gerekli-adimlari-en-kisa-surede-atmali-1065682530.html
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isveç, pkk, recep tayyip erdoğan, tobias billström
isveç, pkk, recep tayyip erdoğan, tobias billström

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemine tepki: 'İğrenç'

18:13 12.01.2023 (güncellendi: 18:40 12.01.2023)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde gerçekleştirdiği nefret içerikli eyleme 'iğrenç' nitelendirmesiyle tepki gösterdi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PKK destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı eyleme sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.
İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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