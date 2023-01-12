https://sputniknews.com.tr/20230112/iletisim-baskani-altun-isvec-makamlari-terore-karsi-gerekli-adimlari-en-kisa-surede-atmali-1065682530.html
İletişim Başkanı Altun: İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı
İletişim Başkanı Altun: İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki gösteriye tepki göstererek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:36+0300
2023-01-12T17:36+0300
2023-01-12T18:09+0300
politika
fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı
isveç
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İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK'lı grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketiyle, hakaret içeren bir eylem yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu eyleme tepki göstererek, "Terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.Altun'un açıklamaları şöyle:“İsveç’teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO’ya girmek istiyorsa Madrid’de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm’de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.”AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.
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fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı, isveç
fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı, isveç
İletişim Başkanı Altun: İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı
17:36 12.01.2023 (güncellendi: 18:09 12.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki gösteriye tepki göstererek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK'lı grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketiyle, hakaret içeren bir eylem yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu eyleme tepki göstererek, "Terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Altun'un açıklamaları şöyle:
“İsveç’teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz.
İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO’ya girmek istiyorsa Madrid’de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm’de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.
Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.