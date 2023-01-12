https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1065683385.html
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Türkiye’nin tepkisi iletildi'
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Türkiye’nin tepkisi iletildi'
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemle ilgili... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:23+0300
2023-01-12T18:23+0300
2023-01-12T18:50+0300
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Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, PKK destekçilerinin eylemiyle ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklardan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:“PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir. Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç’in Üçlü Ahitname’yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır.”
https://sputniknews.com.tr/20230112/isvec-disisleri-bakanindan-pkkli-grubun-stockholmde-hakaret-icerikli-eylemine-tepki-igrenc-1065683192.html
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son dakika, isveç, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
son dakika, isveç, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Türkiye’nin tepkisi iletildi'
18:23 12.01.2023 (güncellendi: 18:50 12.01.2023) Abone ol
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemle ilgili tepkinin iletildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, PKK destekçilerinin eylemiyle ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklardan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.
Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç’in Üçlü Ahitname’yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir.
Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır.”